În cazul în care asistentul virtual al Google ar da premiile Oscar, cu câteva zile înainte de decernare, știe exact către cine ar merge marele premiu.

Deja de câțiva ani, Google, Siri și Bing au făcut estimări legate cine ar trebui să câștige diverse competiții sau premii. Pentru că ne apropiem de decernarea premiilor Oscar, mulți au fost curioși de opinia asistentului virtual creat de Google pe marginea acestui subiect.

Din câte se pare, Google Assistant are o opinie foarte clară când vine vorba de premii pentru cinematografie. Deși nu este foarte clară dacă vorbim de o opinie ghidușă sau de un algoritm complex care a analizat feedback-ul din piață pe marginea subiectului, asistentul virtual al gigantului din Mountain View este de părere că Parasite ar trebui să câștige premiul pentru cel mai bun film.

La întrebarea ”Cine crezi că ar trebui să câștige premiul pentru cel mai bun film la premiile Oscar?”, răspunsul Google este cât se poate de personal. ”Țin pumnii pentru Parasite. Dacă va câștiga, ar fi primul film într-o limbă străină care să câștige cel mai bun film. M-aș bucura să facă istorie.”, este răspunsul pe care îl primești de la Google Assistant.

Decernarea premiilor Oscar va avea loc în această duminică, iar premiul pentru cel mai bun film este un subiect arzător pentru întreaga industrie. Ar putea ajuta semnificativ încasările unei pelicule care se mai află încă în cinematografe. Ca referință, concurența este una foarte acerbă în acest an, cu pelicule precum 1917, Once Upon a Time in Hollywood sau Irishman, aflându-se printre favoriți.

Dincolo de ce se întâmplă însă în piață, ”opinia” Google Assistant este că Parasite ar trebui să plece acasă cu cea mai importantă distincție, un film sud-coreean care a luat deja o sumedenie de distincții importante, inclusiv marele premiu Palme d`Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2019 și Globul de Aur pentru cel mai bun film străin.