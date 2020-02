Premiile BAFTA 2020, lista completă a câștigătorilor: ce au primit 1917, Joker, Parasite sau Jojo Rabbit

Premiile BAFTA 2020 au fost decernate aseară la Londra. Printre marii câștigători ai serii s-au numărat 1917, Joker, Judi, Parasite și Jojo Rabbit.

Chiar dacă în Statele Unite sezonul premiilor din industria cinematografică include numeroase distincții, europenii au premiile BAFTA. Această decernare este singura la care vedem greii industriei deplasați de la Hollywood pentru a-și ridica premiile în această parte a oceanului.

Premiile BAFTA sunt oferite de Academia Britanică de Artă a Filmului și Televiziunii, de aici și abrevierea distincției, British Academy of Film and Television Arts. Decernarea din acest an a avut loc aseară la Londra și s-a încheiat târziu în noapte, cu o săptămână înaintea multașteptatelor premii Oscar. Vedete de pe întreg mapamondul s-au adunat la Royal Albert Hall pentru a se bucura de evenimentul prezentat de Graham Norton. Lista completă a câștigătorilor poate fi văzută mai jos.

Cel mai bun film – „1917”

Cel mai bun film britanic – „1917”

Cel mai bun regizor – Sam Mendes (”1917”)

Cel mai bun actor în rol principal – Joaquin Phoenix (”Joker”)

Cea mai bună actriţă în rol principal – Renee Zellweger (”Judy”)

Cel mai bun actor în rol secundar – Brad Pitt (”Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar – Laura Dern, (”Marriage Story”)

Cel mai bun scenariu original – ”Parasite” (Han Jin Won, Bong Joon Ho)

Cel mai bun scenariu adaptat – „Jojo Rabbit” (Taika Waititi)

Cel mai bun film străin – ”Parasite” (Bong Joon Ho)

Cel mai bun documentar – „For Sama” (Waad al-Kateab, Edward Watts)

Cel mai bun lungmetraj animat – ”Klaus” (Segio Pablos, Jinko Gotoh)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic – ”Bait”, Mark Jenkin (scenarist/regizor), Kate Byers, Linn Waite (producători)

Cea mai bună coloană sonoră – ”Joker” (Hildur Guđnadottir)

Cea mai bună imagine – „1917”(Roger Deakins)

Cel mai bun montaj – ”Le Mans ’66” (Andrew Buckland, Michael McCusker)

Cea mai bună scenografie – „1917” (Dennis Gassner, Lee Sandales)

Cel mai bun design de costume – „Little Women” (Jacqueline Durran)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri – „Bombshell” (Vivian Baker, Kazu Hiro, Anne Morgan)

Cel mai bun sunet – „1917” (Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson)

Cele mai bune efecte vizuale – ”1917” (Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie – „Grandad Was A Romantic” (Maryam Mohajer)

Cel mai bun scurtmetraj britanic – „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)” (Carol Dysinger, Elena Andreicheva)

Rising Star Award (trofeu votat de public) – Micheal Ward