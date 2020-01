Ghost in the Shell primește primul trailer: cum arată controversatul serial Netflix

Dacă ai fost vreodată fan al seriei anime Ghost in the Shell, te vei bucura să vezi primul trailer pentru serialul Netflix construit în același univers SF.

Se știa de mult timp faptul că Netflix lucrează la un serial Ghost in the Shell, dar, ca de obicei, nu era foarte clar momentul premierei producției. Cu ocazia lansării primul trailer oficial pentru viitorul show, se lămurește și respectivul detaliu.

În timp ce producția de acum câțiva ani cu Scarlett Johansson a fost subiectul unor dezbateri din cauza faptului că rolul principal nu era interpretat de o persoană asiatică, serialul Netflix a făcut subiectul unor intrigi din cauza tipului de animație utilizat. Spre deosebire de animațiile manga clasice, noul Ghost in the Shell: SAC_2045 este de tip 3DCG. Cu alte cuvinte, este o animație 3D, spre deosebire de majoritatea producțiilor manga realizate vreodată.

Disprețul fanilor legat de reinterpretarea Ghost in the Shell în format 3D s-a putut vedea în aprecierile pentru teaserul video publicat pe YouTube în octombrie 2019. Acela are mai mult aprecieri negative (dislike-uri), decât pozitive. Va fi interesant să vedem dacă se repetă istoria și după publicarea acestui trailer.

Există însă câteva atuuri importante aferente acestui proiect care au mari șanse să-l transforme într-un succes. Primul ține de distribuție. Dacă ți-a plăcut seria Ghost in the Shell SAC, toți actorii de acolo își vor relua rolurile, Atsushi Nakanaka (Motoko Kusanagi), Akio Takatsuka (Bato) și Hirota Takaji (Togusa). Coloana sonoră este realizată de Nobuko Toda, responsabil în trecut de seria Metal Gear Solid, împreună cu Kazuma Jinnouchi.

Dincolo de stilul animației care se distanțează de producțiile clasice, este evident că cei de la Netflix au vrut să se asigure că au toate ingredientele pentru un succes răsunător. Din acest motiv, l-au angajat până și pe regizorul Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kenji Kamiyama. Împreună cu Shinji Aramaki (Appleseed), cei doi vor regiza tot serialul.