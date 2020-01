Galaxy XCover Pro, telefonul de dat de pământ pentru noua generație de utilizatori

Prea puțini producători de mobile se înghesuie să anunțe modele noi în luna ianuarie, dar cei de la Samsung au dezvăluit o versiune nouă de Galaxy XCover.

În contrast cu preferințele celor mai mulți utilizatori de smartphone-uri moderne, Samsung a anunțat un telefon mobil fascinant prin simplitate. În contextul în care nu mai găsești telefoane cu o baterie pe care să o poți scoate și înlocui cu ușurință, Galaxy XCover Pro poate trece această particularitate retro la atuuri. Nici rezistența la trânte nu reprezintă o prioritate pentru creatorii de mobile, noul XCover triumfă la acest capitol.

Dincolo de aparențe însă, Samsung Galaxy XCover Pro este un gadget mainstream dedicat unui public foarte bine definit. Dacă funcționalitatea și anduranța sunt mai importante pentru tine la un telefon nou decât aspectul estetic și o cameră de 40 de megapixeli, acest terminal este pentru tine.

Disponibil momentan doar în Finlanda, în mod surprinzător, gadgetul este construit în jurul unui ecran de 6,3 inci cu o rezoluție nativă Full HD. Are o crestătură discretă pentru camera frontală sub formă de găură, la fel ca la Galaxy S10. Un senzor de amprentă integrat în ecran îți oferă gradul de securitate pe care ți-l dorești de la un mobil în 2020. Acumulator are 4050 mAh, dar carcasa sa certificată în conformitate cu standardele armatei te asigură că nu se va face bucăți la primul contact cu asfaltul. Apropo, poți să-i schimbi bateria când vrei tu.

Acesta nu este un smartphone menit să te încurajeze să-ți înlocuiești telefonul Samsung Galaxy S10, dar se va comporta decent în majoritatea situațiilor. Utilizează la interior o combinație între un octa-core tactat la 2GHz, 4GB RAM și o memorie expandabilă de 64 de GB de spațiu. Camera frontală este de 25 de megapixeli, în timp ce pe spate are două camere, de 13, respectiv 8 megapixeli. Prețul de achiziție pentru el este de 500 de euro și ar trebui să ajungă în magazine înainte de finele acestei luni.