Galaxy Note 20 ar putea fi ultimul Note: planurile ”mărețe” ale Samsung pentru 2021

În ultimele luni, vânzările de smartphone-uri Samsung au scăzut cu aproximativ 20% comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Situația dezastruoasă ar putea duce la desființarea seriei Note în 2021, conform surselor apropiate de companie.

Deja de câțiva ani, piața de mobile de top se află pe un făgaș descendent. Când cele mai multe aparate gravitează în jurul a 6000, 7000, 8000 lei, oamenii le schimbă mai rar ca niciodată. De cele mai multe ori, telefonul a ajuns să fie înlocuit o dată la doi ani, poate chiar la trei ani. În acest context, efortul unor companii precum Samsung de a lansa cinci telefoane de top anual este stupid, neinspirat și, mai mult decât atât, nejustificat.

În 2020, Samsung a dezvăluit, pe lângă aparatele sale mainstream, noile S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 și Note 20 Ultra. În 2021, dacă zvonurile publicate de The Elec Korea se dovedesc a fi adevărate, Galaxy S21 va veni cu un S-Pen în varianta Ultra și va scoate din ecuația nevoia de Note-uri.

Seria Galaxy S21 va fi formată din trei modele, la fel ca în 2020, cu numele de cod M1, N2 și O3. Viitoarele gadgeturi vor fi lansate la fel ca acum, la mijlocul lunii martie, începutul lunii aprilie. În toamnă, nu vom mai avea parte de un alt Samsung cu specificații de top.

Având în vedere că Apple își lansează dispozitivele de top o singură dată pe an, în toamnă, Samsung probabil că vrea să facă la fel. Nu este exclus nici ca evenimentul din toamnă al sud coreenilor să graviteze în jurul terminalelor pliabile, Galaxy Z Fold și Z Flip. Acestea se pare că au devenit o constantă în portofoliul gigantului. Rămâne să așteptăm până în 2021 să vedem speculațiile care se vor dovedi a fi adevărate.

According to @hwangmh01,

Samsung Galaxy S21 Series Code name is ‘Unbound’.

3 devices in development: M1, N2 & O3.

The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? ? https://t.co/zqYJxeCPxk

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020