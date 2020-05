Anunțul Gabrielei Firea: cum a arătat traficul din București în prima zi de după weekendul fără restricții

18 mai este prima zi lucrătoare de după ridicarea stării de urgență. Iar acest lucru s-a simțit în București, potrivit primarului-general Gabriela Firea.

Din 18 mai, potrivit autorităților, completarea unei declarații pe proprie răspundere nu mai e necesară în interiorul localității. E prima zi lucrătoare după ridicarea stării de urgență, iar acest lucru s-a simțit din plin în București. După acțiunile de sfidare de peste weekend, de la Piața Victoriei și Herăstrău, bucureștenii au început să iasă din casă.

Gabriela Firea susține că Bucureștiul s-a aglomerat luni dimineață, iar valorile de trafic au fost mult mai mari decât în săptămâna precedentă.

Gabriela Firea susține că luni, 18 mai, valorile de trafic au fost cu 20% mai mari față de cea mai aglomerată zi a săptămânii trecute. Și mijloacele de transport în comun au fost aglomerat, iar municipalitatea s-a asigurat că toată lumea a purtat mască de protecție, lucru obligatoriu în starea de alertă.

Important de precizat că și angajatorii sunt obligați să aibă un program decalat, nu trebuie aș înceapă toată lumea serviciul deodată pentru că se aglomerează și birourile și traficul, iar asta va însemna un pericol de contaminare foarte mare, adaugă edilul-șef.

„Ce am înțeles cu toții este că un oraș în care se circulă mai mult cu mijloacele de transport în comun este un oraș care combate în mod real poluarea. Se va putea observa acum că cu mijloacele de transport în comun poți ajunge mai ușor la destinație. Avem autobuze noi, euro 6, vin și autobuzele hibrid. În fiecare lună vor ajunge la București câte 20 de autobuze hibrid, până la cifra de 120. Ne dorim să ajungă cât mai rapid și troleibuzele noi pentru că am încheiat licitația, am semnat contractul.”

Gabriela Firea