Firea și epopeea testării bucureștenilor: vrea să-i plătească pe cei care acceptă. Care-i, de fapt, miza

Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, nu renunță la ideea testării bucureștenilor. Propune CGMB un proiect care prevede testarea a peste 10.000 de bucureșteni, așa cum dorea și inițial. Numai că plusează de data asta. Vrea să-i și plătească pe cei care acceptă. Pare un gest mult prea insistent și mulți se întreabă de ce atâta determinare a edilului-șef pe acest subiect. Explicații se încearcă.

Gabriela Firea nu abandonează ideea de a testa câteva mii de bucureșteni. Edilu-șef a înaintat către Consiliul General al Municipiului București un proicet ce prevede testarea a 11.000 de locuitori ai Capitalei, dar nu oricum, ci contra-cost.

Mai exact, fiecare bucureștean care va accepta să fie testat va primi 200 de lei de la municipalitate. Suma totală pusă la bătaie se ridică, așadar, la 2.2 milioane de lei. Proiectul va fi dezbătut de CGMB pe 11 mai și, ținând cont de faptul că PSD și ALDE dețin majoritatea în rândul consilierilor, e posibil să treacă. Există câteva condiții – de exemplu, vor fi testați doar bucureștenii care sunt asimptomatici.

Bun, te vei întreba probabil de ce tot insistă Gabriela Firea cu această testare a bucureștenilor. Care-i miza, dacă există vreuna. Primăria Capitalei încearcă niște explicații.

Proiectul are un nume determinant, care vrea să arate implicare și acțiuni concrete. Se numește „Testăm pentru București” și, așa cum spuneam, prevede suma de 200 de lei pentru fiecare persoană care acceptă să fie testată împotriva coronavirus, cu teste de tip Real Time PCR.

Singura condiție e ca cetățenii să nu aibă simptome.

Așadar, până la sfârșitul anului, Primăria Capitalei vrea să cheltuie 2,2 milioane de lei pentru testarea a 11.000 de bucureșteni, vreo 30.000 de lei pentru realizarea unei aplicații în care se pot înscrie voluntarii și vreo 3.000 de lei pentru găzduirea acestei aplicații. Ai zice că Primăria are bani și n-are pe ce să-i cheltuie. Așa, cu doar un buget de aproximativ două milioane de lei, împușcă doi iepuri dintr-o lovitură.

Dă bani bucureștenilor (doritori vor exista, cu siguranță, suma nu e uriașă, dar nici de ignorat), iar edilul-șef își face imagine arătând că se implică în criza coronavirus.

Dar sunt voci care speculează și altceva.

Gabriela Firea a făcut tot posibilul pentru a-și pune în practică această idee. Planul a fost pus pe foaie încă din luna martie. Artizani au fost Gabriela Firea și Adrian Streinu-Cercel, managerul Institului Matei Balș (cel care a mai venit ulterior cu niște idei trăsnite, care au rămas doar la stadiul de proiect și atât pentru că nimeni nu-și putea asuma asemenea decizii – dar asta-i altă poveste).

Întorcându-ne la planul Primăriei Capitalei – există câțiva pași făcuți în ultimele luni, de care e bine să-ți amintești, ca să vezi cum a luat naștere această idee și de ce se tot insistă pe ea.

„Am avizat un parteneriat si un program care va demara rapid. Vrem sa se testeze toata populatia Bucurestiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door, dupa modelul Coreei de Sud” – spunea atunci ministrul.

„În acest moment se realizează teste sub îndrumarea DSP pentru persoanele aflate în carantină, pentru cele în izolare și pentru cadre medicale (…) Aceste teste sunt Real Time PCR. (…) Prin achizițiile pe care le-am făcut în ultima săptămână a crescut puterea de testare de la 100 la peste 800 de teste pe zi. În paralel cu această testare Real Time PCR care nu va fi încetinită, ci dimpotrivă, va fi accelerată, în plus sunt aceste teste rapide pe care le-a achiziționat Institutul Matei Balș și sub îndrumarea lor vom face și noi astfel de achiziții (…) sunt teste din Austria”, afirma primarul atunci.