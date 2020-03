Gabriela Firea și campania electorală pe bază de victime omenești

”Mai promptă decât info MAI, DSP, media! Felicitări pentru interesul acordat!”, comentează un român entuziasmat la postarea Gabrielei Firea de marți, după-amiază. Este vorba de postarea prin care edilul Capitalei a redus la zero tot efortul aparatului informațional dezvoltat de autoritățile române.

La momentul de față, se vehiculează că alegerile locale, inclusiv cele pentru primăria Capitalei, se vor desfășura pe 28 iunie. Zic ”vehiculează” pentru că inițial era vorba de 7 iunie 2020, dar data este posibil să sufere modificări în funcție de cum progresează epidemia de coronavirus. Cu toate acestea, Gabriela Firea și-a găsit cel mai macabru mod de a-și face campanie electorală, postările despre cazuri de coronavirus.

Într-un univers alternativ, postarea respectivă i-ar fi adus un caz penal pentru dezinformare sau măcar o mustrare oficială din partea șefului statului. Măcar liderul interimar al PSD ar fi trebuit să-i atragă atenția că nu poți da dovadă de atât de multă ignoranță față de autoritățile statului și de atât de mult egoism pe marginea unui subiect atât de sensibil. Să începem însă cu începutul.

Grupul de Comunicare Strategică oferă informațiile oficiale despre coronavirus

Sunt incredibil de multe lucruri care merg prost în România. Lipsa autostrăzilor, condițiile din spitale, salariile și pensiile mici sau interacțiunea cu instituțiile statului reprezintă doar câteva exemple. Cu toate acestea, când vine vorba de coronavirus, măcar pe partea de informare, Guvernul României a fost destul de sprinten.

La scurt timp după sesizarea primului caz de coronavirus, într-o conferință de presă reunită a ministrului Afacerilor Interne cu ministrul Sănătății, s-a decis crearea Grupului de Comunicare Strategică. Respectiva instituție oficială are scopul unic de a oferi publicațiilor și, implicit, populației din România, o sursă de informare sigură cu referire la cazurile noi de coronavirus, la metodele de prevenție și la măsurile luate de statul român pentru prevenirea răspândirii epidemiei.

Grupul de Comunicare Strategică sau GCS a fost creat pentru a preveni dezinformarea prin intermediul canalelor neoficiale, a postărilor de pe Facebook și a publicațiilor disperate să posteze primele o informație neverificată pe un subiect foarte sensibil.

Existența acelei instituții este singura care poate asigura luciditatea informațională a populației. Doar așa, cineva nu se poate arunca la afirmații panicoase gen ”am citit eu undeva, situația este mult mai gravă”. Astfel, nu poți spune ”Autoritățile se ascund după de deget”. Datorită GCS, ai o imagine reală a epidemiei de coronavirus din România.

Pentru simplul fapt că Facebook este molima informațională a secolului 21, încă de pe 25 februarie, Raed Arafat încerca să liniștească populația și să o încurajeze să fie cât se poate de selectivă în a-și alege sursele de informare.

„Știri false au apărut mult. De câteva zile, rugăm populația să nu dea crezare paginilor de Facebook și site-urilor neverificate. De oriunde citesc, să verifice pe site-urile oficiale: MS, DSU, MI. În niciun caz să nu creadă informațiile care circulă și nu sunt verificate. Dacă cineva ar citi tot ce a apărut azi, s-ar ascunde în casă, ar închide ușile și ar zice că lumea s-a terminat, pentru că informațiile sunt date de neavizați, care induc panică și alții poate au un scop în ce fac”, a spus Raed Arafat într-o conferință de presă, la finalul lunii trecute. Știi ce lipsește din sursele de informare oficiale menționate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență? Pagina de Facebook a Gabrielei Firea.

Răul făcut de Gabriela Firea, ireversibil

Orice român are o opinie despre Gabriela Firea, cea a bucureștenilor s-ar putea să fie însă un pic mai agresivă. Atitudinea ei ignorantă față de poluarea din București și lipsa unor măsuri clare pentru remedierea pericolului asupra sănătății oamenilor este doar vârful piramidei. Unii sunt dezamăgiți de lipsa unor soluții pe partea de parcări sau de infrastructură în general. Alții sunt absolut bulversați de mecanismul ei de comunicare. Aici intră așa-zisa ”transparență” a postărilor neverificate de pe Facebook care, în doar câteva minute, devin știri preluate și propagate pe zeci de site-uri din România.

Nici măcar nu contează că respectivele postări de pe Facebook fac subiectul unui munte de ironii, meme, critici sau ofense. Dacă vroiai să vezi o materializare mai clară a conceptului ”orice tip de publicitate este publicitate pozitivă”, uită-te la Firea. Probabil că are o traumă interioară care ia amploare în momentul în care nu-și vede numele pe Google. Prin postare de mai jos de pe Facebook a remediat această situație, pentru câteva ore.

Felicitări doamnă primar, ai luat fața autorităților române cu aproximativ 20 de minute, dacă nu mai puțin! Ți-ai clădit statutul de somitate informațională despre coronavirus, alăturându-te oceanului de oameni de pe Facebook care oricum știau cu ce se ”mănâncă” această formă de infecție respiratorie. Ai câștigat laude din parte votanților PSD și, deloc improbabil, ai câștigat voturi la alegerile locale din vară. ”FELICITĂRI, SUCCES IN CONTINUARE FELICITĂRI”, spune o fană înrăită în comentariile la postarea de mai sus, o doamnă cu o afinitate deosebită pentru majuscule

Iar acum, vine partea proastă a ecuației. Indiferent de validitatea informațiilor postate de primar pe Facebook, astfel de postări fac mai mult rău decât bine. Într-o democrație civilizată, este absolut inadmisibil ca o persoană din conducerea statului sau conducerea unei capitale să-și asume rolul de informator pe un subiect, când există deja o instituție avizată în acest sens. Îmi dau seama că nu suntem o democrație civilizată, dar să subminezi fără niciun pic de rușine efortul autorităților române este înjositor chiar și pentru Gabriela Firea.

Cât de jos poți să cobori pentru niște voturi? Cât de disperat trebuie să fii pentru niște like-uri pe Facebook? Oare trebuie să moară niște oameni ca să-ți dai seama că informația este cea mai periculoasă armă a secolului 21?

Nu ne mai facem bine

În urmă cu câteva săptămâni, scriam un articol despre dezinformarea pe marginea coronavirus, disponibil aici. În materialul intitulat Șoc și groază: coronavirus sau drama celor 1.000 de zvonuri, atrăgeam atenția asupra știrilor care scădeau semnificativ încrederea în autorități.

Pentru că la momentul respectiv nu exista Grupul de Comunicare Strategică, vedeai titluri precum ”Coronavirusul a intrat în București. Autoritățile neagă!”. În lipsa unei surse oficiale de informare, în presă, era un fel de western, un duel în care publicații mai mult sau mai puțin obscure se întreceau în titluri senzaționaliste.

În mod absolut surprinzător, pactul dintre Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne a ponderat acea situație, până aproape de extincție. Știai că o știre care nu are în titlu GCS sau Grupul de Comunicare Strategică nu este verificată, nu este validă și are mari șanse să fie cât se poate de înșelătoare. Acel sistem simplu și eficient a fost o mană cerească până a intrat Firea în horă să joace alba neagra cu mințile oamenilor. Credeai că este atât de simplu să știi câte cazuri de coronavirus sunt în România? Primarul capitalei are altă părere.

