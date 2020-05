FOTO O altfel de ieșire în parc: soluția perfectă pentru a respecta distanța la iarbă verde

Sfârșitul de mai găsește multe țări în situația în care au relaxat unele restricții și în care încep, încet-încet, să permită deplasările și ieșirile. Dar se caută și soluții pentru respectarea distanțării sociale.

În multe țări din Europa și nu numai, măsurile impuse în ultimele două luni au început să fie ridicate. Astfel, cetățenilor începe să li se permită deplasarea în anumite condiții, dar autoritățile au deschis și parcurile.

Așa s-a întâmplat și-n cartierul Brooklyn din New York. Acolo, însă, s-a găsit o metodă inedită pentru ca oamenii care ies la iarbă verde să nu se apropie unul de altul.

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT

— Jennifer 8. Lee (@jenny8lee) May 15, 2020