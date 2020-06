Face Depixelizer este un instrument care se bazează pe inteligența artificială pentru a-ți oferi versiuni mai clare ale unei fotografii pixelate. Totuși, rezultatele nu sunt cele mai bune, din mai multe puncte de vedere.

Instrumentul are la bază o idee foarte bună: ia imagini extrem de pixelate cu oameni și folosește inteligența artificială pentru a reconstrui imagini de rezoluție înaltă, pe baza acestora. Aplicația a fost creată de dezvoltatorul rus Denis Malimonov și este construit pe baza unui algoritm numit PULSE. Algoritmul în sine nu a fost antrenat pe un set de date, spune creatorii săi, ci folosește un model cunoscut sub numele de StyleGAN, care poate crea din nimic portrete realiste ale unor persoane care, de fapt, nu există.

Teoretic, ideea este una bună, însă atunci când este pusă în practică, rezultatele nu sunt tocmai cele mai bune. Este exemplul perfect pentru a confirma încă o dată că inteligența artificială poate fi, de fapt, părtinitoare, din punct de vedere rasial.

Una dintre cele mai mari probleme este faptul că fotografiile pixelate pe care ar trebui să le transforme în imagini de calitate, ar conține, de cele mai multe ori, imagini cu persoane albe, în defavoarea celor de altă rasă. De exemplu, în momentul în care s-a folosit o fotografie pixelată cu Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, rezultatul a fost unul necorespunzător: în locul feței președintelui de culoare, Face Depixelizer a ajuns la o fotografie cu un bărbat alb. De asemenea, nici nu are trăsăturile președintelui.

Totuși, acesta nu este singurul exemplu. Există și situații în care fotografia originală pixelată era a unei persoane de culoare sau a unei persoane asiatice.

Here is my wife @shan_ness pic.twitter.com/EehsSHW6se

— Robert Osazuwa Ness (@osazuwa) June 20, 2020