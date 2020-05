Experiență: De ce am trecut la un portofel inteligent și cât de revoluționar este un astfel de gadget

În 2018, primul portofel inteligent de la Ekster și-a atins bugetul țintă pe Kitckstarter în 37 de minute. Încă de atunci, am fost curios dacă o să ajung vreodată să pun mâna pe el. Între timp, s-au aliniat planetele.

Când vine vorba de gadgeturi inteligente și internetul lucrurilor, am avut dintotdeauna o fascinație pentru viitorul tehnologiei în mediul înconjurător, în lucrurile de zi cu zi. În același timp, am fost reticent. M-am întrebat dacă este cu adevărat util să umpli obiecte comune precum un ceas, un portofel sau o brățară cu senzori.

Câtă electronică poți să stivuiești într-un dispozitiv de dimensiuni tradiționale în așa fel încât să nu pară ciudat? Ce autonomie poate să aibă acel gadget în așa fel încât să nu devină o sursă semnificativă de stres și cum îl încarci? În mod autentic, ce funcționalitate poate să integreze în așa fel încât să justifice un preț peste medie, fără să fie exagerat?

Una peste alta, am avut multe întrebări sau, mai degrabă curiozități. Odată cu trecerea timpului însă, multe dintre ele și-au găsit răspunsul și am devenit utilizator de Apple Watch, deși aveam un ceas futurist de care am fost foarte mândru mai mult de un deceniu. Dincolo de un smartwatch, acum până și câștile pe care le folosesc sunt ”smart”. Interacționez cu ele printr-o aplicație de mobil, le actualizez regulat firmware-ul și le conectez wireless la două surse de semnal diferite. În tot acest timp, ele îmi facilitează interacțiunea cu un asistet virtual și fac o treabă foarte bună. Este vorba de Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Până acum, însă, nu am avut un portofel inteligent și eram foarte curios dacă, în mod autentic îmi va face viața mai ușoară. Până la urmă, am făcut pasul și m-am aruncat la model de la Ekster. De fapt, am achiziționat două versiuni, una pentru mine și una pentru soția mea. Modelele pe care le am sunt intitulate Parliament Wallet și Modular Secretary. La ambele am adăugat un așa numit Tracker Card care conferă partea smart a ecuației și a cărui funcționalitate o voi detalia mai jos.

Ekster Smart Wallet sau portofelul deștept pe care l-am văzut pe Kickstarter

Întotdeauna am fost fascinat de Kicktstarter, dar din cauza unor proiecte care au ajuns să nu se mai materializeze, am fost reticent în a-mi investi banii în produse aflate în stadiu de proiect. Întâmplarea face că proiectul de la Ekster, pe care îl găsești la această adresă, nu doar că și-a atins ținta de finanțare de în 37 de minute de când a ajuns online, dar a strâns până la final peste un milion de dolari.

Acei bani nu s-au reflectat doar într-un produs foarte bun pe care acum îl poate achiziționa oricine, dar și în posibilitatea finanțării altor modele mai apropiate sau îndepărtate de primul lor gadget. La câțiva ani de la modelul din imaginea de mai sus, compania acum oferă huse de iPhone, huse de notebook-uri și un portofoliu destul de stufos de portofele cu un design aparent clasic, dar cu o funcționalitate smart, mai mult sau mai puțin evidentă.

Modelul Parliament, de exemplu, care poate fi văzut în imaginea de mai sus, pe lângă faptul că poate fi achiziționat într-una din șapte culori, are exteriorul din piele autentică din surse certificate. În același timp, la interior, ascunde un sistem din aluminiu care îți servește cardurile sau carnetul de conducere la o apăsare de buton. Suportă maxim 12 carduri, dar ar fi recomandabil să te rezumi la 9. Partea drăguță, dacă o pot numi așa, este că apeși pe butonul de la bază și se crează un sistem evantai din cardurile tale ca să poți ajunge rapid la cel care te interesează.

Are și o panglică elastică în care îți poți pune câțiva bani, dar este evident că accentul se pune pe cai care încearcă să renunțe la cash. Tot la capitolul detalii care s-ar putea să te încânte, e bine de știut că întreaga construcție blochează câmpurile RFID. Asta înseamnă că nimeni nu-ți poate fura banii de pe carduri dacă trece pe lângă tine cu un gadget mai simplu decât ai crede.

Dacă te numeri printre amatorii de cash, o practică care s-ar putea să scadă în popularitate după izolare, există Modular Secretary, din imaginea de mai sus. Cuvântul Modular din titlu se referă la faptul că are o parte detașabilă care poate găzdui până la opt carduri. Aceasta din urmă are un sistem magnetic pentru a se atașa de restul portofelului când ai nevoie, dar funcționează la fel de bine și de una singură.

Se poate achiziționa în trei versiuni de culoare, suportă până la 12 carduri, peste 10 bancnote și câteva monezi. Din nou, este realizat din piele naturală cu origine certificată. Din cauza anomaliei dimensiunilor cardului nostru de identitiate din România, portofelul nu a fost neapărat făcut să-l găzduiască, dar îl poți pune la bancnote și nu arată ciudat și nici nu iese din portofel. M-aș fi bucurat totuși să avem un buletin mai mic.

Ce este ”cardul de urmărire”, partea inteligentă din portofelul Ekster

Fiecare portofel sau husă vândută de Ekster poate fi achiziționată cu un ”tracker card” la prețul de 29 de dolari în plus. Daci ai deja un portofel care te încântă și îți dorești doar cardul inteligent, te costă 49 de dolari și-l poți lua de aici. Vizavi de procesul de achiziție, coletul meu a venit din Olanda în urmă cu vreo săptămână, la aproximativ șapte zile după confirmarea comenzii. În România, livrarea s-a efectuat cu DPD.

Deși prețurile de achiziție s-ar putea să ți se pară destul de mari la prima vedere, merită să ai în vedere că au o varietate de oferte. Săptămâna asta, datorită faptului că americanii sărbătoresc Ziua Tatălui, ai reducere 35% la tot portofoliul. Cu alte cuvinte, dacă nu vrei acum să te arunci la o achiziție, mai intră ocazional pe site-ul lor, cine știe.

După câteva zile în care m-am jucat cu respectivul Tracker Card, concluzia este că așa ar trebui să fie un dispozitiv menit să prevină furtul portofelului, să te ajute să-ți găsești telefonul și nu numai. În primul rând, este un gadget care se bazează pe energie solară. Stă trei ore în soare și poate să stea două luni în portofel fără emoții.

Pentru împerecherea cu telefonul am folosit aplicația Chipolo – Find Your Everything, disponibilă gratuit aici pentru iPhone sau aici pentru Android. Dacă nu vrei să o cauți, poți scana codul QR de pe spatele cardului și te trimite automat unde trebuie.

Intri în aplicație, apeși pe + în dreapta sus, te duci la Partner Products, alegi Ekster și faci un tap pe Tracker Card pentru a iniția împerecherea. În același timp, va trebui să apeși câteva secunde pe butonul marcat cu litera E din mijlocul cardului. Vei auzi un sunet, iar după câteva momente, cardul îți va apărea în aplicație.

În ceea ce privește funcționalitatea, din aplicația de mobil, îl poți face să sune și, implicit, să-ți sune portofelul dacă l-ai pus în portofel. Sunetul de la card este suficient de puternic încât să-l auzi într-o cafenea, dar este improbabil să-l auzit într-un club. Dacă apeși dublu click pe butonul de pe card, îți poți face telefonul să piuie, când l-ai pierdut prin casă, de exemplu.

Dacă intri la secțiunea Take a Selfie din aplicația Chipolo, același buton te ajută să declanșezi procesul de captură al unei fotografii. Nu este o funcție revoluționară, dar este un detaliu drăguț.

Cel mai mult mă încântă însă activarea funcției ”Out of range alert”. Aceasta este esențială în opinia mea ca mecanism anti-furt. După ce ți-ai dat acordul ca aplicația să-ți acceseze locația pentru a funcționa, când cineva se îndepărtează la 10-15 metri de telefon, vei fi imediat notificat printr-un sunet strident ca să acționezi. Am făcut multe teste pe subiect și de fiecare dată a funcționat perfect.

Ca referință, comunicarea dintre cardul de urmărire și telefonul tău se realizează prin Bluetooth. Deci, dacă se creează între cele două o distanță suficient de mare încât să se rupă legătura, vei fi imediat notificat audio. Senzorul Ekster suportă și interacțiunea cu asistenți vocali, indiferent dacă ești fan Alexa, Siri sau Google Assisstant. Eu l-am folosit cu Siri și răspunde imediat dacă spui ”Ring my Ekster”. Cuvintele pe care le rostești pot fi modificate dacă vrei din aplicația Chipolo cu aceeași consecință.

Mai este un detaliu care merită avut în vedere când ai folosești un astfel de tracker. Chipolo are o rețea globală de dispozitive și utilizatori. Din momentul în care ai intrat în aplicație și ai marcat senzorul ca fiind pierdut, dacă intră în raz altul utilizator de Chipolo, vei fi automat notificat în legătură cu locația exactă a cardului tău și, implicit, a portofelului, indiferent unde se află pe glob.

În același timp, dacă un utilizator binevoitor de smartphone respectă indicațiile de pe spatele cardului, scanează codul QR și își instalează aplicația gratuită Chipolo, din nou, vei primi o notificare că dispozitivul tău a fost localizat și, în teorie ai putea să-l recuperezi. În final, ai o șansă în plus să-ți recuperezi portofelul, iar asta nu strică niciodată.