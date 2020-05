Donald Trump, cenzurat pe Twitter, pentru prima oară în istorie: reacția virulentă a președintelui SUA

Pentru prima dată în istoria rețelei de socializare, Twitter l-a penalizat pe Donald Trump, marcând ca false două dintre postările sale recente. Reacția agresivă a președintelui nu a întârziat să apară.

Platforma Twitter a adăugat marţi menţiunea „Verificaţi faptele despre votul prin corespondență” la două mesaje ale preşedintelui american Donald Trump. În postările ”marcate”, oficialul susţinea că votul prin corespondenţă este substanţial „fraudulos”. Afirmațiile fiind complet nefondate, gestul celor de la Twitter nu este greșit, dar cu siguranță este neobișnuit.

Aceasta este o premieră importantă în mediul online, în contextul în care reţele sociale sunt frecvent acuzate de ignoranță în ce priveşte răspunsul lor la afirmaţii ale liderilor politici, notează AFP, citată de Agerpres. „Aceste mesaje conţin informaţii care pot induce în eroare cu privire la procesul de vot şi au fost semnalate pentru a oferi un context suplimentar despre votul prin corespondenţă. Decizia a fost luată în acord cu abordarea pe care am prezentat-o mai devreme în cursul lunii”, a motivat un purtător de cuvânt al platformei sociale.

Nu a durat multe până când Donald Trump a venit cu amenințări pe Twitter, la adresa Twitter. În opinia președintelui SUA, gestul de aparentă cenzură trădează faptul că rețeaua de socializare ”se amestecă” în alegerile prezidențiale din SUA. „Twitter se amestecă în alegerile prezidenţiale din 2020”, a scris liderul de la Casa albă pe reţeaua sa socială favorită, unde are 80,3 milioane de urmăritori și aproximativ 52.000 de tweet-uri.

„Twitter este chiar pe punctul de a restricţiona libertatea de exprimare iar eu în calitate de preşedinte nu îi voi lăsa să facă asta”, a ameninţat el. Nu este foarte clar ce vrea să facă Trump, dar va fi interesant de văzut dacă Twitter va rezista presiunilor de la Casa Albă.

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020