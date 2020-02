The Edge of Democracy e un documentar produs de Netflix care vorbește, între altele, despre corupția din Brazilia.

The Edge of Democracy e un documentar produs de Netflix și apărut anul treut. E regizat de Petra Costa, o cineastă din Brazilia care a decis să pună istoria recentă a țării sale natale sub lupă. Numai că subiectele abordate i-au deranjat pe oficialii brazilieni, în special pe președintele Jair Bolsonaro.

Acesta a acuzat-o pe cineastă că și-a defăimat țara și că evenimentele prezentate acolo n-ar avea nicio legătură cu realitatea. The Edge of Democracy are parte de și mai multă expunere, mai ales că a fost nominalizat la premiile Oscar, la categoria „Cel mai bun film documentar”.

De ce s-a supărat președintele Braziliei pe documentarul Netflix

Președinția Braziliei a transmis mai multe mesaje publice în care o acuză pe Petra Costa de defăimare. Documentarul este extrem de critic la adresa actualului președinte, Jair Bolsonaro, deci e lesne de înțeles de unde această reacție.

Președinția Braziliei a transmis un mesaj pe contul oficial de Twitter în care arată că Petra Costa, realizatoarea documentarului, se comportă precum o ”militantă anti-Brazilia”. În înregistrarea video apar fragmente din declarațiile ei referitoare la președintele Jair Bolsonaro. Acolo, ea afirma că, în ianuarie 2019, rata omuciderilor comise de poliţie în Rio de Janeiro a crescut şi că preşedintele incită marii proprietari de terenuri ”să invadeze pământurile indigenilor şi să ardă pădurea amazoniană”, cu referire la incendile din Amazon.

”(…) este incredibil cum un cineast poate crea o relatare plină de minciuni şi predicţii absurde pentru a denigra o naţiune, pur şi simplu pentru că nu acceptă rezultatele unor alegeri”, susține Președinția din Brazilia.

The Edge of Democracy poate fi văzut pe Netflix. A fost nominalizat la categoria ”cel mai bun film documentar” la premiile Oscar 2020, ce vor fi decernate pe 9 februarie.

Documentarul povesteşte dintr-un punct de vedere personal evenimentele politice din ultimii ani din Brazilia: sosirea la putere în 2003 a lui Luiz Inacio Lula da Silva, destituirea în 2016 a Dilmei Rousseff, care i-a succedat la preşedinţie, condamnarea lui Lula da Silva în 2018 pentru corupţie şi ascensiunea politică a lui Jair Bolsonaro.