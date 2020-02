Nominalizările și câștigătorii premiilor Oscar: cine le alege și cum?

Premiile Oscar sunt unul dintre cele mai importante evenimente din lumea filmului, însă procesul de alegere a câștigătorilor este unul complicat.

Dacă ești pasionat de filme, probabil te interesează în fiecare an lista câștigătorilor premiilor Oscar. Totuși, cel mai probabil nu cunoști tot procesul complicat prin care se ajunge la un singur câștigător per categorie, din multitudinea de filme lansate de-a lungul unui an.

Pentru a putea fi nominalizate la Oscar, filmele trebuie să respecte câteva condiții generale:

Să dureze mai mult de 40 de minute;

Premiera sa publică trebuie să fi fost într-un cinematograf, în cursul anului calendaristic corespunzător;

Acesta trebuie să fi avut premiera în format de film de 35 mm sau 70 mm sau în format digital;

Trebuie să fi fost proiectat la un cinematograf din Los Angeles, cu bilet, timp de șapte zile consecutive, începând în anul calendaristic corespunzător.

Cine votează pentru nominalizările la Premiile Oscar

În primul rând, cei care pot vota nominalizăriile pentru aceste premii trebuie neapărat să facă parte din ceea ce este cunoscută sub numele de „Academia”, pe numele complet, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. În prezent, aceasta a ajuns să numere aproximativ 8.000 de membri.

Pentru a te alătura Academiei trebuie să lucrezi neapărat în industria filmului. De asemenea, cei nominalizați la Oscar sunt automat incluși pe lista de membri. Academia are 17 ramuri, iar fiecare are criteriile sale de admitere. De exemplu, în cazul filialei pentru regizori, un candidat poate deveni membru doar dacă a regizat două filme, dintre care cel puțin unul dintre ele în ultimii zece ani.

Trebuie să știi și că un membru nu poate aparține decât unei ramuri, deși au îndeplinit mai multe roluri în trecut. De exemplu, Angelina Jolie este actriță, însă a și regizat câteva filme. Cu toate astea, nu poate aparține decât unei singure categorii în cadrul Academiei.

Lista completă a membrilor Academiei nu este cunoscută.

Cum se desfășoară procesul de selecare a nominalizărilor

Fiecare membru al Academiei are dreptul să voteze nominalizările la premiile Oscar. Totuși, nominalizările pentru fiecare categorie sunt selectate doar de membrii ramurii specifice. Astfel, nominalizările pentru categoria de Cel mai bun regizor sunt alese exclusiv de cei care fac parte din ramura regizorilor din cadrul Academiei Americane a Filmului. Există o singură excepție, cea pentru Cel mai bun film, categorie pentru care toată lumea are dreptul să voteze.

În primul rând, membrii primesc buletinele de vot care conțin toate filmele care se califică pentru a putea fi nominalizate (în funcție de criteriile enumerate mai sus). Apoi, fiecare membru alege cinci candidați din categoria pe care o reprezintă la rândul lor, în ordinea preferințelor. Astfel, Emma Stone, de exemplu poate vota doar pentru categoriile: Cea mai bună actriță, Cel mai bun actor, Cea mai bună actriță în rol secunar, Cel mai bun actor în rol secundar și Cel mai bun film (categorie deschisă tuturor).

Sistemul de vot este unul de tip preferențial, care implică mai multe runde. Nominalizările sunt determinate prin numărarea voturilor. De asta se ocupă o firmă specializată de contabilitate. Sunt numărate primele alegeri de pe fiecare buletin de vot, iar dacă un candidat depășește un anumit prag în ceea ce privește numărul de voturi, ajunge pe lista de nominalizați. Dacă nu se ajunge astfel la cinci nominalizări, se iau în considerare locurile doi ale clasamentelor de pe buletinele de vot. Procesul se reia până se ajung la cinci nominalizață per categorie. În cazul categoriei Cel mai bun film, se poate ajunge la zece nominalizări.

Cum sunt aleși câștigătorii pentru premiile Oscar

La câteva săptămâni după ce sunt anunțate nominalizările, începe a doua fază a votului, prin care se determină câștigătorii pentru fiecare categorie. De această dată, toți membrii Academiei pot vota pentru toate categoriile. Totuși, aceștia sunt încurajați să se abțină de la vot în cazul categoriilor la care nu se pricep.

Aceeași firmă de contablitate numără voturile și de această dată. Pentru categoria Cel mai bun film, contabilii folosesc același sistem preferențial ca cel explicat anterior. Totuși, pentru determinarea câștigătorilor celorlalte categorii, se folosește sistemul de vot popular.

Odată ce câștigătorii sunt desemnați, rezultatele nu sunt dezvăluite nimănui. Până la momentul decernării premiilor, doar doi contabili cunosc rezultatele. De altfel, aceștia sunt responsabili pentru protejarea secretului și iau câteva măsuri importante în acest sens. În primul rând, după aflarea rezultatelor finale, aceștia memorează câștigătorul pentru fiecare categorie. Apoi, le „asamblează” în două seturi de plicuri, pe care le pun în două serviete, păstrate într-o locație necunoscută până în ziua ceremoniei. Nici membrii academiei, nici producătorii ceremoniei, nu știu cine a câștigat până la strigarea numelor în direct, pe scena premiilor.