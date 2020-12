Digi tocmai a făcut anunțul și acești clienți trebuie să afle de urgență. Se întâmplă direct cu serviciile

Aproape de finalul anului, grupul Digi | RCS-RDS a prezentat detaliile financiare pentru al treilea trimestru. Vestea mai importantă vizează însă accesul la servicii pentru clienți.

Conform datelor Digi | RCS-RDS, numărul de RGU (acronim pentru a desemna un abonat de la care operatorul ia bani în mod recurent – n.r.) din serviciile de telecomunicații mobile a avansat la aproximativ 3,599 milioane. E o creștere de aproximativ 6% față de 2019.

Totodată, compania susține că numărul RGU de clienți abonați la serviciile de telefonie fixă a scăzut la 1,064 milioane, cu 4,3% față de 2019. Deși Digi | RCS-RDS activează în Ungaria, Italia, Spania și România, creșterea veniturilor pe piața locală a fost determinată, în principal, de creșterea numărului de RGU pentru servicii de internet și date fixe si servicii de televiziune prin cablu.

Odată cu comunicarea rezultatelor financiare, compania a venit și cu un anunț supriză. Grupul a semnat un acord care asigură infrastructura necesară pentru furnizarea de servicii de către filiala sa din Italia.

Astfel, Digi Communications (DIGI) și societatea Vodafone au încheiat un contract, în baza căruia Digi Italia are acces la spectrul de radio, infrastructura și rețelele de telecomunicații ale Vodafone.

Și înainte de finalul anului, odată cu rezultatele financiare, Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications NV (Olanda), a oferit câteva detalii suplimentare despre parcursul din 2020.

„Primele 9 luni din 2020 au arătat capacitatea companiei și a echipelor noastre de a gestiona riscurile și dificultățile într-o perioadă imprevizibilă, concentrându-ne pe proiecte și obiective majore. Având în vedere importanța serviciilor de comunicații electronice în timpul perioadei de carantină, am continuat să dezvoltăm rețelele și am investit în soluții tehnologice pentru a furniza servicii de o calitate constant optimizată. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea și loialitatea arătate. Actuala bază de clienți este o dovadă a calității excepționale a serviciilor Digi. Suntem încântați că, în ultimele 12 luni, am adăugat aproape 2 milioane de servicii noi în portofoliul nostru. Continuăm să supraveghem mediul de sănătate și siguranță din sucursalele noastre și să le oferim angajaților tot suportul și materialele necesare pentru a ne derula operațiunile la un nivel normal de activitate, menținând o stare bună de sănătate în rândul colegilor și al clienților. În contextul noilor restricții introduse de autorități în toate teritoriile, suntem pregătiți să sprijinim clienții noștri, rezidențiali sau corporativi, cu servicii, soluții, expertiză care îi pot menține conectați cu familiile sau prietenii lor, cu echipele, cu locurile lor de muncă sau cu afacerile lor.”

Serghei Bulgac