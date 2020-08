Digi | RCS-RDS, lovitură în plină criză sanitară. S-a aflat acum ce-a făcut grupul

Grupul Digi | RCS-RDS a venit cu o veste excepțională la început de august. Nu se credea că-i posibil așa ceva, dar compania demonstrează contrariul.

Poate că ești familiarizat cu grupul Digi | RCS-RDS prin abonamentele la telefonie mobilă, la cablu, la internet, dar compania activează în mult mai multe domenii. Recent, s-a aflat că Digisoft IT, companie de software și servicii IT înființată de RCS-RDS, a obținut în 2019, în al doilea an de activitate, o cifră de afaceri de 6,99 milioane de lei, de la 2,38 milioane de lei în 2018.

Totodată, profitul net a urcat de la 474.114 lei la 2,48 milioane de lei. Însă au crescut și datoriile, chiar dacă pare greu de crezut, notează Profit.ro. Datoriile totale au crescut de patru ori, la 10,95 milioane de lei, iar creanțele de recuperat s-au dublat, la 3,6 milioane de lei.

De ce există aceasta companie în grupul Digi | RCS-RDS

Serghei Bulgac, șeful RCS-RDS, a explicat în 2018 de ce există aceasta companie din interiorul grupului. Această decizie a fost motivată de faptul că un operator telecom nu poate avea succes pe piața de profil fără o componentă solidă de IT.

„În industria telecom se vorbește foarte mult de convergența fix-mobil. Dar există și altă convergență. Nu există astăzi un operator telecom de succes fără o bază solidă de IT. Nu se poate fără segmentul software și din acest motiv a fost înființată această divizie. Majoritatea soluțiilor software pe care le folosim în prezent sunt dezvoltate de către compartimentul specializat al companiei și acest aspect reprezintă una din cheile succesului nostru.”

Serghei Bulgac

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment destinat investitorilor Digi | RCS-RDS, desfășurat la finele lunii septembrie 2018.

În prezent, Digisoft IT are ca asociați RCS&RDS – 90% și Integrasoft – 10% și va desfășura activități de realizare de aplicații software la comandă (software orientat client – cod CAEN 6201). Integrasoft este controlată integral de RCS-RDS și desfășoară activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.