Digi dă gratis așa ceva: surpriza momentului de la RCS-RDS pentru toți românii

Digi | RCS-RDS a venit cu o surpriză de excepție pentru milioane de români. Mai ales pentru perioada asta sigur vrei să profiți de așa ceva.

Când vine vorba de extraopțiunile pe care Digi | RCS-RDS le oferă, Digi 4K e una dintre ele. Costă doar cinci lei pe lună și-ți oferă conținut la cea mai bună rezoluție. În oferta operatorului mai este și Eurosport 4K. Vestea bună vine chiar acum: ambele sunt oferite gratuit până la finalul anului.

Acum, cât stai mai mult ca niciodată acasă, sigur e cazul să profiți de așa ceva. Cele două canale, oferite contra cost în mod normal, vor fi disponibile gratuit în perioada 14 – 31 decembrie 2020. Totodată, nu contează ce tip de serviciu ai, pentru că te poți bucura de cele două.

Ce faci dacă vrei să profiți de extraopțiunea Digi | RCS-RDS și după perioada asta?

Odată ce se termină perioada de gratuitate, ține cont că Digi 4K costă doar cinci lei pe lună. Ideea e că merită să ai așa ceva pe TV, că multe competiții sportive vor fi disponibile la rezoluție 4K. De exemplu, 15 decembrie ai Real Madrid vs. Bilbao. Pe 16 decembrie ai Barcelona vs. Sociedad, iar pe 19 decembrie ai Barcelona vs. Valencia și Leverkusen vs. Bayern. Duminică e o zi la fel de spectaculoasă. Pe 20 decembrie, pe Digi 4K, ai Eibar vs. Real Madrid.

Ce încearcă grupul Digi | RCS-RDS acum e să-și asigure un loc bun pe piață înainte să treacă și alte companii la acest standard. De exemplu, în vara lui 2019, Eurosport a spus că lucrează la așa ceva. Iar Digi 4K are un rival pe măsură în această companie, pentru că Digi 4K e axată în special pe competiții sportive. De notat că televiziunea RCS-RDS la cea mai bună rezoluție a început să emită pe 25 noiembrie 2018. Din 17 ianuarie 2020, extraopțiunii i s-a adăugat și canalul Eurosport 4K.