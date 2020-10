Descoperă Moovit, aplicația prin care îți găsești cea mai bună rută de călătorie pe noul tău telefon HUAWEI P smart 2021

HUAWEI are un nou telefon în portofoliu, dar și o veste importantă, atât pentru noii utilizatori, cât și pentru cei care folosesc deja dispozitivele sale. Dar înainte de toate, o scurtă prezentare a noului telefon.

Cu siguranță ai avut și tu momente în care ai simțit că ai nevoie de un echipament mai bun, de un telefon mai eficient. E însă necesar și să coste mai mult? Nu, nu mereu. Aici se încadrează și HUAWEI P smart 2021. Are o baterie generoasă de 5.000 mAh, ca să uiți de grija bateriei descărcate în momente importante, și dispune și de tehnologia HUAWEI SuperCharge de 22,5Wi.

La ce ți-e bună o astfel de tehnologie? Ei bine, îți permite o încărcare rapidă a telefonului, astfel că poți rămâne conectat și productiv pentru mai mult timp. Cu doar 10 minute de încărcare, poate funcționa încă două ore fără griji.

P smart 2021 nu stă deloc rău nici la alte capitole. Ecranul e generos, de 6,67 inci și cu o rezoluție Full HD+, are 128 GB spațiu de stocare ca să ții aproape pozele, video-urile și fișierele de care ai nevoie, care poate fi extins cu un card microSD până la 512 GB și mai are și un procesor super rapid cu opt nuclee. Iar când vine vorba despre camerele foto, este echipat cu o cameră principală de 48 megapixeli, una de 8 MP pentru cadre ultra largi, dar și una de 2 MP pentru fotografii macro. Telefonul mai are însă încă ceva: AppGallery, magazinul cu aplicații dezvoltat de HUAWEI.

Ce găsești în AppGallery încă de la prima utilizare a telefonului?

HUAWEI P smart 2021 are AppGallery preinstalat și ai unele dintre cele mai populare aplicații disponibile. Vorbim astfel de peste 1.000 de aplicații românești și zeci de mii de aplicații internaționale, iar magazinul beneficiază de securitate și protecție complete, inclusiv cu verificarea numelui real al dezvoltatorului și procesul de revizuire în patru pași pentru operarea securizată a aplicației.

Printre cele mai populare și utile aplicații românești se numără: Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online, Yoxo by Orange, Jerry’s Pizza, Foodpanda, MyEnel, MyElectrica, MyEdenred, Neo BT, Bolt, Raiffeisen Smart Mobile și chiar George România.

Dar de pe lista utilității nu poate lipsa Moovit, subiectul acestui articol. Moovit este cea mai recentă aplicație dintr-o gamă largă de aplicații de călătorie prezente în AppGallery, precum Booking.com, eSky, Omio, Skyscanner sau Turkish Airlines. Aceasta dovedește angajamentul companiei de a oferi soluții de înaltă calitate, pentru o experiență de utilizare unică și inteligentă.

Aplicația îți oferă o imagine precisă și actualizată a celei mai bune rute pentru orice călătorie, cu opțiuni de mobilitate urbană precum autobuz, metrou, tren, biciclete, trotinete electrice, car sharing, ride hailing și altele. Totodată, ai opțiunea de-a plănui călătoriile multimodale, cu informații precise despre sosire în timp real, astfel încât știi exact momentul în care sosește autobuzul sau trenul. Există și funcția Live Directions cu Get Off Alerts pentru îndrumări pas cu pas pentru întreaga călătorie, precum și Service Alerts pentru evitarea întreruperilor pe liniile utilizate frecvent și planificarea rutei în funcție de acestea.

Nu în ultimul rând, Moovit și Huawei vor colabora la promoțiile in-app pentru utilizatorii Moovit și în curând vor fi anunțate mai multe prin intermediul aplicației. Așa că nu strică s-o ai în telefon.

Pe HUAWEI P smart 2021 și oricare alt smartphone HUAWEI echipat cu HMS ar trebui să rămâi la curent cu toate din AppGallery, de la aplicații noi și concursuri până la sfaturi legate de aplicații. Îți recomand platforma web pusă la dispoziție de HUAWEI pentru suport. Și urmărește pagina de Facebook AppGallery dedicată anunțurilor relevante pentru România.