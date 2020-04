De ce nu știe România numărul real al cazurilor de infectare cu coronavirus

De aproape două luni de zile, în fiecare zi, la ora 13:00, autoritățile anunță bilanțul oficial al cazurilor de infectare cu coronavirus. Sunt menționate cazurile apărute în ultimele 24 de ore, numărul total al cazurilor, numărul persoanelor vindecate, decesele ș.a.m.d. Numai că aceste cifre s-ar putea să nu releve situația reală din teren. Și există oficiali care recunosc acest lucru.

România se află, de aproape două luni de zile, în stare de urgență din cauza pandemiei de coronavirus. Guvernul de la București s-a lăudat, ori de câte ori a avut ocazia, că măsurile de distanțare socială la noi în țară s-au luat mult mai devreme decât în alte țări. Ceea ce este, cumva, adevărat, pentru că autoritățile au intrat în alertă încă de la momentul în care țara noastră înregistra câteva zeci de cazuri.

Între timp, numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut vertiginos și s-au bifat, pe rând, toate scenariile posibile, Am depășit deja pragul de 10.000 și, la acest moment (30 aprilie 2020), se pare că această curbă a infectărilor se poate duce și mai sus de atât.

E posibil, însă, ca numărul celor infectați să fie mult mai mare decât apare în cifrele oficiale.

Și există cel puțin două explicații: prima ar fi că încă nu testăm masiv ca în alte țări. A doua se referă la cei asimptomatici, care sunt sau au fost purtători de virus, dar nu au avut simptome, așa că nu au fost luați în nicio evidență.

De precizat că nimeni nu poate ști numărul real, tocmai pentru că, așa cum îți spuneam, cei asimptomatici nu sunt luați în nicio evidență dacă ei nu se adresează medicului. Și, pentru că nu au simptome, viața lor merge mai departe la fel ca înainte. O recunoaște chiar și Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie și membru în cadrul OMS din partea României.

Medicul susține că multe persoane ar fi putut trece prin boală fără să aibă simptome sau au avut simptome atipice, care nu au necesitat prezenţa la medic.

În acest context, n-ar fi exclus ca, de fapt, numărul infectărilor să fie, de fapt, de zece ori mai mare decât ce apare în cifrele oficiale. Asta ar însemna, la bilanțul actual, undeva la 120.000 de cazuri, raportate la populaţia României. Un procent mic, în opinia medicului Alexandru Rafila.

Barometrul folosit des de autorități se referă la numărul de cazuri la un milion de locuitori. Asta pentru că e cam singurul mod în care poți compara o țară ca România, care (dacă mai) are aproximativ 18 milioane de cetățeni, cu una ca Germania – care numără nu mai puțin de 80 de milioane de locuitori.

Din acest punct de vedere, procentul numărul celor infectați în România pare mic în comparație cu alte țări.

”(…) nu cred că în România am avut o circulaţie extrem de intensă a virusului, am avut în unele locuri ca Suceava. Nu poţi să compari Suceava nici măcar cu Bucureşti, pentru că am avut la Suceava 3.000 de cazuri, marea majoritate în oraşul Suceava – cel puţin 2.000 de cazuri, un oraş cu 120.000 de locuitori. Am avut la un moment 1.000 în Bucureşti, unde avem 2 milioane de locuitori. Diferenţele sunt foarte, foarte mari. Înseamnă că acolo a circulat foarte mult virusul şi acolo trebuie să iau nişte măsuri. Avem în toate tările mult sub 1.000 de cazuri la milionul de locuitori, în Europa de Vest este mult peste. Nu avem o explicaţie în momentul de faţă. A fost un studiu care nu s-a finalizat, cum că aici copiii primesc vaccinul BCG la naştere, care induce un anumit timp de imunitate. Nu avem o explicaţie. Noi practic avem numărul de cazuri la milionul de locuitori similar cu numărul de decese la milionul de locuitori din alte ţări. Este incredibil”, a mai explicat Alexandru Rafila.