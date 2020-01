De ce mai „păstrează” Google pozele cu oameni decedați

Google știe cam totul despre tine și asta nu mai e de multă vreme o noutate. Dar ce ai zice dacă, la o simplă căutare pe Google, ai da peste apropiați care nu mai sunt în viață?

Google Street View e un instrument destul de interesant dacă vrei să vezi cum arată un loc în care vrei să ajungi sau cum s-au schimbat străzile pe care ai copilărit. Funcția asta îți oferă acces la mai toate străzile din lume și vedere 360 ca să vezi tot ce e prin împrejurimi.

Vine, însă, la pachet și cu o chestiune despre care mulți spun că e utilă, iar alții se plâng că nu se simt tocmai confortabili. Ai observat, probabil, că în poze mai apar și oameni. Persoane care se regăseau atunci pe trotuar sau care traversau strada. Fețele lor sunt blurate, dar apropiații îi recunosc.

Și tocmai aici intervine controversa. În poze apar și oameni care nu mai sunt în viață.

Same thing with my grandparents❤️ both have since passed but both out in their garden pic.twitter.com/eewXeMBWZK

Unii utilizatori de Twitter și-au surprins, în pozele de pe Google Maps, cunoștințe care au murit în urmă cu câțiva ani. Dsitribuirea pozele de pe Google cu oameni care nu mai sunt în viață a devenit acum un trend pe Twitter.

Mulți utilizatori susțin că, în primă fază, îi cuprinde tristețea atunci când văd pozele. Dar apoi se gândesc că nu-i chiar atât de rău, pentru că au impresia că acei oameni încă sunt printre ei.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) January 7, 2020