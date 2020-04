Dacia 1300 pe străzile pustii din New York: imagini superbe cu mașina românilor în America

Un român a ieșit la o plimbare prin New York. Orașul american e paralizat din cauza virusului, dar Dacia 1300 se „simte” ca acasă pe străzi.

Cum a ajuns o Dacia 1300 pe străzile din New York? Ei bine, totul începe de la Eduard Palaghiță. El are două mașini Dacia și încă două Renault 12, mașina francezilor de la care s-au „inspirat” românii pentru mașina autohtonă. El locuiește în New York și pe mașinile sale sunt numere de înmatriculare americane. Cel mai popular e automobilul românesc portocaliu, cel care acum a ajuns pe străzile din New York.

„The city that never sleeps is taking a nap”, a spus Eduard pe Facebook. New York e cunoscut drept orașul care nu doarme niciodată, cu o viață de noapte incredibilă, dar și un vacarm extraordinar pe străzi în timpul zilei. Doar că epidemia a trimis orașul la „somn”.

Cum a ajuns Dacia 1300 în America?

Eduard susține că i-a plăcut mult prea mult mașina românească și astfel a încercat s-o ducă cu el în Statele Unite ale Americii. Mașina Dacia 1300 pe care el o are la New York a fost fabricată în 1977. Totuși, prima mașină produsă de fabrica românească a ieșit de pe linia de asamblare în 1968. Era modelul 1100, abia apoi s-a trecut la Renault 12 și designul care a devenit iconic.

„Sunt mirați când dau ochii cu ea, o admiră, pentru că vine dintr-o zonă a lumii cu o cultură diferită. În Manhattan (New York – n.r.), toți își fac poze cu ea, așa s-a întâmplat și pe Broadway, la festivalul românilor, unde a devenit centru de interes”, povestea Palaghiță în urmă cu câțiva ani. Până și Poliția l-a oprit să-l întrebe de mașină.

În 2017, Palaghiță a stabilit și un record deloc mărunt pentru Dacia. În 10 zile, la volanul mașinii, el a parcurs 4.000 de kilometri între coasta de est și coasta de vest pe Route 66, celebrul drum care conectează cele două părți ale Americii

Imagini cu mașina românilor în SUA