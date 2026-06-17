Schimbare importantă pentru părinții divorțați. Ce procedură nu mai este obligatorie la majorarea pensiei de întreținere
Decizie ICCJ privind majorarea pensiei de întreținere. Copilul de peste 10 ani nu trebuie ascultat obligatoriu, iar ancheta psihosocială nu este necesară
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, printr-o decizie publicată recent în Monitorul Oficial, că în procesele care au ca obiect majorarea pensiei de întreținere plătite de un părinte copilului nu este obligatorie nici audierea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani și nici efectuarea unei anchete psihosociale.
Hotărârea, pronunțată în luna februarie și publicată în Monitorul Oficial pe 16 iunie, devine obligatorie pentru toate instanțele din România.
Ce a decis Înalta Curte
Prin Decizia nr. 36/2026, judecătorii ICCJ au clarificat modul în care trebuie interpretate mai multe dispoziții din Codul civil referitoare la obligația de întreținere.
Concret, instanța supremă a stabilit că în cauzele care vizează exclusiv majorarea pensiei de întreținere nu există obligația legală de a audia copilul care a împlinit 10 ani și nici de a solicita realizarea unei anchete psihosociale.
Decizia vine în contextul unor interpretări diferite existente în practica instanțelor din țară cu privire la aplicarea normelor din Codul civil în astfel de litigii.
De la ce prevederi legale a pornit analiza
Potrivit Codului civil, pensia de întreținere poate fi modificată atunci când intervin schimbări legate de situația financiară a persoanei obligate la plată sau de nevoile celui care beneficiază de întreținere. În aceste situații, instanța poate decide majorarea, reducerea sau chiar încetarea obligației de plată, în funcție de circumstanțe.
În același timp, legislația prevede că minorul care a împlinit vârsta de 10 ani trebuie ascultat în procedurile administrative și judiciare care îl privesc. De asemenea, copilul mai mic de 10 ani poate fi audiat dacă autoritatea competentă apreciază că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei.
O altă prevedere legală stabilește că, în cazul neînțelegerilor dintre părinți privind obligația de întreținere, contribuția fiecăruia și modalitatea de executare a acesteia pot fi stabilite pe baza unui raport de anchetă psihosocială.
Ce efecte are hotărârea
Prin interpretarea dată de ICCJ, aceste obligații procedurale nu se aplică automat în toate dosarele privind majorarea pensiei de întreținere. Astfel, instanțele nu vor mai fi obligate să audieze copilul de peste 10 ani și nici să solicite o anchetă psihosocială doar pentru că se cere majorarea pensiei alimentare.
Publicarea deciziei în Monitorul Oficial face ca aceasta să fie obligatorie pentru toate instanțele care vor judeca astfel de cauze în viitor, contribuind la unificarea practicii judiciare la nivel național.