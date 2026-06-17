Schimbare importantă pentru părinții divorțați. Ce procedură nu mai este obligatorie la majorarea pensiei de întreținere

Hotărârea, pronunțată în luna februarie și publicată în Monitorul Oficial pe 16 iunie, devine obligatorie pentru toate instanțele din România.

Ce a decis Înalta Curte

Prin Decizia nr. 36/2026, judecătorii ICCJ au clarificat modul în care trebuie interpretate mai multe dispoziții din Codul civil referitoare la obligația de întreținere.

Concret, instanța supremă a stabilit că în cauzele care vizează exclusiv majorarea pensiei de întreținere nu există obligația legală de a audia copilul care a împlinit 10 ani și nici de a solicita realizarea unei anchete psihosociale.

Decizia vine în contextul unor interpretări diferite existente în practica instanțelor din țară cu privire la aplicarea normelor din Codul civil în astfel de litigii.

De la ce prevederi legale a pornit analiza

Potrivit Codului civil, pensia de întreținere poate fi modificată atunci când intervin schimbări legate de situația financiară a persoanei obligate la plată sau de nevoile celui care beneficiază de întreținere. În aceste situații, instanța poate decide majorarea, reducerea sau chiar încetarea obligației de plată, în funcție de circumstanțe.

În același timp, legislația prevede că minorul care a împlinit vârsta de 10 ani trebuie ascultat în procedurile administrative și judiciare care îl privesc. De asemenea, copilul mai mic de 10 ani poate fi audiat dacă autoritatea competentă apreciază că acest lucru este necesar pentru soluționarea cauzei.

O altă prevedere legală stabilește că, în cazul neînțelegerilor dintre părinți privind obligația de întreținere, contribuția fiecăruia și modalitatea de executare a acesteia pot fi stabilite pe baza unui raport de anchetă psihosocială.