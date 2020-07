Cutia post-apocalipsă, îngropată la Polul Nord: „Ne pare rău pentru orice lucru oribil am fi făcut”

Nu vrei niciodată să te gândești la cel mai negru scenariu. Dar pentru cei care îi supraviețuiesc e bine să existe ceva notițe.

„Dragi oameni ai viitorului, ne pare rău pentru orice lucru oribil am fi făcut și care a provocat apocalipsa (schimbări climatice?, roboți ucigași?, cetățeni care nu au purtat măști în timpul pandemiei?). Dar veștile bune sunt că, dacă citiți acest lucru, trebuie să fi găsit arhiva de date îngropată a lui GitHub care să conțină tot ceea ce aveți nevoie pentru a reporni societatea” – așa ar putea suna un avertisment pentru viitoarele generații.

GitHub, o companie acum deținută de filială Microsoft, a arhivat recent aproximativ 21 TB în mediu stocare pe termen lung, în speranța că o societate viitoare avansată o va folosi într-o zi, în scopuri istorice. Poate vor dori să știe ce fel de computere demodate au folosit oamenii din secolul XXI. În orice caz, arhiva conține multe informații despre omenire, inclusiv toate codurile AI cu sursă deschisă.

Cum se va reconstrui societatea post-apocaliptică

GitHub Arctic Code Vault este un depozit de date păstrat în Arctic World Archive (AWA), o instalație arhivistică pe termen lung, aflată la 250 de metri adâncime în permafrostul unui munte arctic. Arhiva este situată într-o mină de cărbune dezafectată din arhipelagul Svalbard, mai aproape de Polul Nord decât de Cercul Arctic.

GitHub va capta o imagine a fiecărui depozit public activ în 02/02/2020 și va păstra datele respective în seif.

Dacă totul merge conform planului, generațiile viitoare ar trebui să poată descoperi o modalitate de a rula vechile noastre arhive de date pe computerele lor smart (sau orice ar folosi în anii 3000). Dacă lucrurile merg rău pentru oameni, descendenții post-apocaliptici vor avea nevoie de această bază de date pentru a reconstrui societatea.

“The Tech Tree” va servi ca manual pentru dezvoltarea de software și calculare, însoțit de un ghid de utilizare pentru arhivă. Acesta va descrie modul de lucru de la datele brute la codul sursă și extragerea de proiecte, directoare, fișiere și formate de date.

Inspirată din manualul „Long Now for Civilization”, arhiva va include, de asemenea, informații și îndrumări pentru aplicarea surselor deschise, cu context pentru modul în care le folosim astăzi, în cazul în care viitorii cititori trebuie să reconstruiască tehnologiile de la zero.