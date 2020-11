Cum vrea Apple să-ți fure ochii pe 10 noiembrie: tot ce va lansa săptămâna viitoare

Apple mai are un eveniment programat în acest an pentru data de 10 noiembrie. Intitulat One More Thing (”Încă un lucru”), se pare că va gravita în jurul lansării de Mac-uri noi.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, cei de la Apple au dezvăluit invitația pentru următoarea lor conferință din acest an, a treia din ultimele câteva luni. Prima fost despre iPad-uri și Apple Watch, a doua a fost despre iPhone 12, iar a treia se pare că fi despre noua generație de MacBook-uri.

Încă din vară, cei de la Apple au anunțat că vor lansa înainte de finele anului primele Mac-uri cu procesoare pe arhitectură ARM. Practic, săptămâna viitoare va începe tranziția de la procesoare Intel la SoC-uri create in-house de Apple. Aceleași pe care le vezi în iPhone-uri și iPad-uri vor ajunge pe MacBook-uri.

Conform zvonurilor ajunse online în ultima zi, în cadrul conferinței One More Thing de pe 10 noiembrie de la ora 20:00 – ora României, Apple va dezvălui trei sisteme portabile. Este vorba de un nou MacBook Air și două MacBook Pro-uri, unul de 13 inci și al doilea de 16 inci. Ca referință, aceasta va fi prima dată când MacBook Pro-ul de 16 inci va avea parte de o reîmprospătare, după ce a fost lansat în premieră în urmă cu aproximativ un an.

Conform informațiilor obținut de Bloomberg, Apple și furnizorii săi au început deja producția celor trei Mac-uri cu procesoare Apple. Foxconn este responsabilă de noul MacBook Air și MacBook Pro-ul de 13 inci. Quanta Computer asamblează noul MacBook pro de 16 inci. Se pare totuși că cele produse de Foxconn s-au mișcat mai repede, ca urmare, acestea s-ar putea să ajungă la utilizatori mai repede, în timp ce MacBook-ul de 16 inci va întârzia până în perioada sărbătorilor de iarnă. Dincolo de procesoare, se pare că nu vor exista schimbări de design.