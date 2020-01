Cum ți-a schimbat Netflix consumul de filme și seriale în ultimul deceniu

Netflix îți dă mai puțin conținut decât în anii trecuți. Dar s-ar putea să nu fi remarcat acest lucru, pentru că platforma știe cum să te țină abonat.

Netflix este, încă, un gigant în zona de streaming video. Chiar dacă piața a început să se aglomereze, Netflix a știut să-și păstreze poziția și ai crede că a reușit acest lucru pentru că și-a adaptat strategiile după nevoile utilizatorilor. De fapt, de multe ori, nici măcar n-a făcut asta. A făcut exact invers.

A modelat comportamentul utilizatorilor și, încet, dar sigur, a reușit să le schimbe obiceiurile de consum. Acum, Netflix reușește să se mențină în top cu mai puțin conținut (original sau nu). Cu alte cuvinte, îți dă mai puțin, dar reușește să câștige mai mult.

Iar premii importante precum Globurile de Aur și Oscar au o mare contribuție la acest aspect.

Librăria Netflix, mai mică decât în anii precedenți

Pe Netflix găsești azi mai puține lucruri decât găseau utilizatorii din țările în care era prezent serviciul de streaming video în urmă cu mai mulți ani. Uite un grafic care-ți arată cum a evoluat librăria platformei în ultimii ani.

Observi, spre exemplu, că-n 2012 pe platformă existau aproximativ 11.000 de filme și seriale, pe când în 2020 (chiar dacă suntem la început de an), numărul lor a scăzut sub 6.000. Adică la jumătate. Aceeași situația și în 2019, numărul total al filmelor, serialelor și documentarelor s-a păstrat sub 6.000.

Și aici strategia Netflix s-a dovedit una de succes. A încetat să mai umple platforma cu mii de titluri și a investit mai mult în conținut original. Investițiile făcute de-a lungul anilor au rezultate acum, odată cu premiile încasate și nominalizările primite pentru producții precum The Irishman și Marriage Story.

Dar cifrele mai arată ceva. Cum ți-a modelat Netflix comportamentul de consum și te-a dus spre seriale. Adică exact acele producții care te țin mai mult pe platformă și te fac și mai puțin dornic să te dezabonezi.

Pariul Netflix: binging și conținut original

Platforma Netflix se vede pusă în situația de a-și apăra poziția dominantă odată cu intrarea pe piață a altor servicii similare precum Disney+ și Apple TV+. În câteva luni, de asemenea, apare și HBO Max, așa că, în curând, competiția va fi acerbă. Dar gigantul din zona de streaming video pare că și-a securizat primele locuri printr-o strategie întinsă pe câțiva ani buni.

Ce vezi cu roșu în imaginea de mai sus reprezintă serialele, iar ce e marcat cu o culoare mai deschisă reprezintă filmele. Așadar, din 2010 încoace, Netflix a preferat să-și umple librăria cu mai multe seriale, iar ponderea filmelor a fost treptat scăzută. În zona de filme, s-a marșat mai mult pe producții originale, care să aibă un impact mai mare decât o duzină de alte producții.

De multe ori, un film ca The Irishman are un impact mai mare decât alte zece producții clasice, intrate în librăria Netflix. Iar pe zona de seriale e bătaie mare, din moment ce oamenii petrec mai mult timp acolo și, mai ales, rămân abonați atunci când se anunță lansarea unor sezoane noi.

Nu înseamnă că nu contează și zona de producții iconice, precum serialul Friends. Netflix a cheltuit 100 de milioane de dolari pentru a avea exclusivitate asupra serialului vreme de un an. De la începutul anului, nu mai e disponibil în SUA și, cel mai probabil, va dispărea în curând și din România.

La ce să te aștepți în continuare

După cum susțin reprezentanții Netflix, sumele de care dispune platforma nu vor fi ținute la saltea, ci dimpotrivă. Mai bine de jumătate din venituri sunt cheltuite pe conținut original, după cum spune Adam Neumann, CFO-ul companiei. Ca o comparație, în urmă cu 10 ani, sumele alocate pentru acest lucru erau infime. Dar lansarea House of Cards, primul titlu original Netflix, a arătat că poate fi un pariu câștigător.

Reprezentanții platformei cred că viitorul în zona de streaming e reprezentat de conținutul original. E adevărat că, în cazul finanțării unei producții originale, costurile sunt mult mai mari decât la preluarea unui titlu. Doar că asemenea investiții au sens pe termen lung. Spre exemplu, o librărie video care vine, în mare parte, cu conținut pe care nu-l mai găsești nicăieri poate asigura o lungă continuitate.

Așa se păstrează abonații și așa se câștigă alții noi. Și nu e exclus ca, în viitor, Netflix să-și împrumute diverse producții către alte companii de streaming. Sunt venituri în plus cu care compania se poate dezvolta.

Și succesul se măsoară și într-o zonă rezervată, până de curând, doar cinematografiei clasice. Titlurile Netflix au adunat nu mai puțin de 24 de nominalizări la premiile Oscar din acest an, mai multe decât oricare altă companie din industrie. Platforma și-a închiriat propriul cinema pe termen lung, pentru a nu mai depinde de distribuitori.

A coborât și-n stradă, cum s-ar zice, dar nu și-a pierdut fotoliul de lider în zona digitală.