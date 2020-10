Cum sunt folosite moliile-dronă ca să cerceteze ce se întâmplă pe Pământ

Cercetătorii vor să studieze fiecare centimetru pătrat al planetei Pământ. Dar nu fiecare centimetru pătrat al planetei Pământ este ușor de studiat. Unele zone sunt dificil de accesat pentru oameni, pentru a le monitoriza. Care este raspunsul? Potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Washington, soluția ar fi următoarea: de ce să nu folosim insecte zburătoare, cum ar fi moliile, pentru a plasa senzori în locații care în mod obișnuit ar fi greu de atins?

Poate sună la fel de SF ca serialul de la Netflix, „Omniscient”. Dar oamenii de știință au un plan pentru a acoperi Pământul cu senzori mici care înregistrează parametri precum temperatura și umiditatea. Și pentru a-i ajuta cu zone deosebit de greu accesibile, recrutează o armată de gândaci zburători. Mai precis, moliile.

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Washington a construit un senzor mic și ușor care poate supraviețui picăturilor și vrea acum să-l lipească pe molii, care apoi să-l distribuie peste tot, relatează Digital Trends. Este ca și cum ai folosi drone sau elicoptere pentru a arunca provizii, dar s-a micșorat până la o miime.

Adevărata provocare a fost construirea unui senzor care să poată supraviețui atât unei picături, dar să fie și suficient de ușor pentru a fi purtat de moliile folosite în experiment. În cercetarea echipei, publicată luna trecută în MobiCom ’20: Proceedings of the 26th International Conference on Mobile Computing and Networking, aceștia descriu un senzor atât de mic și ușor încât se aruncă în siguranță la sol.

„Aceasta este o strategie pe care oamenii o folosesc în scenarii de dezastru pentru a livra alimente și consumabile medicale și se face de obicei cu avioane mari sau elicoptere”, a declarat co-autorul studiului și inginerul din Washington, Vikram Iyer, pentru Digital Trends. „Asta ne-a pus pe gânduri, putem folosi aceeași idee cu drone mult mai mici sau chiar cu insecte vii, pentru a elibera senzori pe o zonă mare?”, se întreabă el.

Astfel, când moliile ajung într-o locație în care oamenii de știință doresc să folosească un senzor, îl pot declanșa de la distanță pentru a se detașa singur, potrivit Digital Trends. Deocamdată, echipa se concentrează pe senzorii de monitorizare a vremii, dar spun că aceeași abordare ar putea fi utilizată pentru a distribui tot felul de tehnologii.