Cum ruginește Luna și de ce „vinovatul” este chiar Pământul

La latitudini înalte pe Lună, a fost descoperit un hematit mineral de fier oxidat, spre surprinderea oamenilor de știință planetari, care cred că oxigenul Pământului ar fi putut rugini Luna de miliarde de ani.

Fierul este foarte reactiv cu oxigenul și formează rugina roșiatică întâlnită în mod obișnuit pe Pământ. Dar suprafața și interiorul Lunii sunt practic lipsite de oxigen, iar până acum, probele returnate din misiunile Apollo nu au indicat urme ale fierului oxidat.

De altfel, hidrogenul din vântul solar explodează suprafața lunară, reacție care acționează în opoziție cu oxidarea. De aceea, prezența pe Lună a mineralelor cu conținut ridicat de fier, precum hematitul, este o descoperire neașteptată.

Autorul principal al studiului care indică această descoperire, Shuai Li, este cercetător asistent la Hawai’i Institute of Geophysics and Planetology (HIGP) al UH Manoa School of Ocean and Earth Science and Technology (SOEST).

“Ipoteza noastră este că hematitul se formează prin oxidarea fierului de pe suprafața lunară cu ajutorul oxigenului din atmosfera superioară a Pământului”, declară Shuai Li. “Oxigenul este suflat continuu pe suprafața lunară de vântul solar atunci când Luna se află în coada magnetică a Pământului, iar acest lucru s-a întâmplat în ultimele miliarde de ani.”

Cercetătorii, inclusiv coautori de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, au analizat datele dobândite de Moon Mineralogy Mapper (M3) proiectat de NASA JPL la bordul misiunii Chandrayaan-1 din India.

Prof. Li a explicat: “Când am examinat datele M3 în regiunile polare, am constatat că unele caracteristici și modele spectrale sunt diferite de cele pe care le vedem la latitudinile inferioare sau eșantioanele Apollo.

„Eram curios dacă este posibil să existe reacții de apă-rocă pe Lună. După luni de investigații, mi-am dat seama că văd semnele hematitei”.

Potrivit cercetătorilor, locațiile în care este prezentă hematita sunt puternic corelate cu conținutul de apă la latitudine mare.

Prof Li a adăugat: “Mai multă hematită pe marginea lunii a sugerat că ar putea fi legată de Pământ. Acest lucru mi-a amintit de o descoperire a misiunii japoneze Kaguya că oxigenul din atmosfera superioară a Pământului poate fi suflat pe suprafața lunară de către vântul solar atunci când Luna se află în coada magnetică a Pământului.

„Deci, oxigenul atmosferic al Pământului ar putea fi principalul oxidant care produce hematit. Impactul apei și al prafului interplanetar ar fi putut juca, de asemenea, roluri importante”.

Studiul a constatat, de asemenea, că hematita nu este complet absentă nici în partea îndepărtată a Lunii, unde poate că oxigenul Pământului nu a ajuns niciodată.