Cum reinventezi un calculator de acum 40 de ani: Atari a ”învățat” să afișeze vremea de pe internet

Dacă ai o curiozitate legată de sisteme vechi și foarte vechi, s-ar putea să fi auzit de Atari, iar unul dintre primele calculatoare personale tocmai a devenit semnificativ mai util, în secolul 21.

Gadgetul din imaginea de mai sus este un precursor al computerului personal. Se cheamă Atari, iar la momentul lansării a fost disponibil în mai multe variante, Atari 800, XL sau XE. În 2020, cei mai mulți le folosesc ca instrumente pentru gaming retro. Dacă ai însă unul prin casă sau ai avut norocul să-ți cumperi unul recent dintr-o ambiție incredibilă, gadgetul tocmai a devenit semnificativ mai util.

Acum, un Atari de acum 40 de ani poate să afișeze vremea probabilă într-un format cât se poate de atrăgător, actualizată în timp real de pe internet. Singurl gadget de care ai nevoie este este ilustrat în imaginea de mai jos și poartă numele FujiNet. Acest dispozitiv facilitează conectarea la internet pe wireless, include conectivitate Bluetooth și poate facilita simularea unei imprimante sau a redării unei casete audio. Ca referință, acum câteva decenii, casetele audio te ajutau să încarci rapid programe pe un astfel de calculator.

Majoritatea programelor care se mai scriu pentru astfel de computere personale în 2020 sunt jocuri. Rareori se mai chinuie cineva să creeze programe utile, în contextul restricțiilor hardware incredibile.

Ca să-ți faci o idee despre ce vorbim, gândește-te că programul cu vremea probabilă din imaginea de intro funcționează doar pe sistemele Atari cu 18Kb de memorie RAM. La acea vreme, nu veneau toate cu astfel de dotări ”extravagante”.

În orice caz, un programator polonez cu numele Wojciech Bociański s-a gândit că merită să investească o cantitate semnificativă de timp în realizarea aplicației Weather.xex pentru atari, iar cei care se bucură de ea nu sunt puțini. Dacă vrei să înțelegi mai bine toate particularitățile instalării, găsești aici un tutorial detaliat.

Thanks to a FujiNet adapter, my Atari 800XL can now display the current weather and 7-day forecast pulled from the Internet pic.twitter.com/lFTiMB2aVy

— Benj Edwards (@benjedwards) October 22, 2020