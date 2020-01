Cum poți vedea (inclusiv pe Netflix) filme nominalizate la Oscar 2020

Gala premiilor Oscar 2020 are loc pe 9 februarie la Los Angeles. Până atunci, ți-am pregătit o listă cu platforme precum Netflix, unde poți vedea filmele nominalizate.

Premiile Oscar vor fi decernate, în acest an, pe 9 februarie la Dolby Theatre din Los Angeles. Asta înseamnă că ceremonia va începe, la ora României, undeva după miezul nopții, adică în noaptea de 9 spre 10 februarie.

Ai timp suficient să te pui la curent cu toate filmele nominalizate, ca să poți apoi să-ți dai cu părerea dacă o producție a meritat sau nu un trofeu. La fel, poți urmări prestația celor care s-au înscris pe lista pentru cel mai bun actor/cea mai bună actriță.

Lista completă a filmelor nominalizate la Oscar o poți găsi AICI, dar hai să vezi și unde le poți vedea.

Oscar 2020: unde vezi filmele nominalizate

The Irishman

Cel mai recent film regizat de Martin Scorsese a adunat ceva nominalizări la Oscar anul acesta. Îl poți vedea pe Netflix, platformă care a și finanțat producția. The Irishman, în care-i poți vedea pe greii Robert De Niro, Al Pacino și Joe Pesci, a fost lansat anul trecut.

Marriage Story

Și Marriage Story e titlu original Netflix și-l poți vedea tot pe platformă, în cazul în care ai cont acolo. Regia e semnată de Noah Baumbach, iar în rolurile principale îi regăsești pe Adam Driver și Scarlett Johansson.

Filmul a adunat nu mai puțin de șase nominalizări la premiile Oscar din acest an, inclusiv la categoria Cel mai bun film, Cel mai bun actor/ Cea mai bună actriță și Cel mai bun scenariu.

The Two Popes

The Two Popes poate fi văzut, de asemenea, pe Netflix. Are trei nominalizări la Oscar în acest an și mulți spun că Anthony Hopkins și Jonathan Price au avut prestații remarcabile.

Tot pe Netflix vei găsi și The Edge of Democracy.

Joker

Evident că de pe listă nu putea lipsi Joker, cu Joaquin Phoenix în rolul principal și regizat de Todd Phillips. Dacă nu l-ai prins când a rulat în cinematografe la noi, atunci poți face o încercare pe Amazon Prime, serviciul de streaming al companiei lui Jeff Bezos.

Numai că nu o să-l găsești în librăria video. Poți să-l închiriezi sau să-l cumperi de acolo.

Once Upon a Time in Hollywood

E valabil și pentru cel mai recent film al lui Tarantino – Once Upon a Time … in Hollywood. Dacă deții un cont de Amazon Prime, atunci îl poți cumpăra sau închiria de pe platformă.

În rolurile principale o să-i găsești pe Brad Pitt și pe Leonardo di Caprio.

Ar trebui să știi că pe Amazon Prime, disponibile pentru închiriere sau cumpărare, sunt mai multe titluri nominalizate la Oscar în acest an. Vei găsi acolo Judy, Parasite, Toy Story 4 (care va fi și pe Disney+, dar nu te ajută cu nimic pentru că serviciul nu e disponibil în România), The Lighthouse, Rocketman, Pain and Glory, Harriet, Ford v Ferrari și Jojo Rabbit (disponibil la vânzare din 4 februarie).