Ford v Ferrari: filmul cu mașini pe care îl iubești și dacă nu ești pasionat

2019 a fost un an bun pentru filme și, după mult timp, e greu să te decizi asupra unui favorit. Ford v Ferrari e unul din filmele care se luptă pentru Oscarul pentru cel mai bun film al anului. Acum rămâne la aprecierea ta dacă merită sau nu, dar cert e că nu ar trebui ratat.

Povestea competiției dintre Ford și Ferrari este una clasică și bine cunoscută de cei care sunt pasionați de mașini și curse.

Sincer, aveam puține emoții, pentru că Hollywood tinde să romantizeze filmele biografice și să le pipereze inutil cu drame care se abat de la plotul inițial. Când am văzut că filmul are două ore și jumătate, m-am așteptat direct ca povestea să fie lungită cu detalii irelevante. Dar mă bucur că așteptările mi-au fost depășite. În nicio clipă nu am simțit că durează prea mult sau că o anumită scenă nu își are locul.

Un război între corporațiile Ford și Ferrari, dar dus de niște oameni pasionați

Titlul îți spune din start despre ce e vorba, adică despre conflictul dintre doi producători de mașini în lumea curselor. Sigur, conflictul este mai mult între două corporații, una care domină (Ferrari) și una (Ford) care își dorește cu disperare să câștige pentru a da un boost reputației companiei.

Oamenii care duc în spate acest război sunt Carroll Shelby (Matt Damon), un constructor de automobile de curse și fost pilot, și Ken Miles (Christian Bale), un pilot și mecanic excelent, dar cu o personalitate ciudată. Cei doi acceptă să construiască o mașină cu care să câștige Le Mans, o cursă dominată de ani de zile de Ferrari.

Chimia dintre cei doi protagoniști este perfectă și te face să înțelegi mai bine motivația lor. Amândoi sunt pasionați de ceea ce fac și pe tot parcursul filmului se împing unul pe altul spre reușită. Cei doi sunt într-un pol total opus față de viziunea celor din comparație, iar pasiunea lor pentru mașini te face automat să apreciezi industria.

Nu trebuie să ai nici un pic de cunoștințe mecanice sau despre curse la modul general, pentru că personajele interpretate de Bale și Damon te fac automat să fii interesat și implicat în poveste.

La nivel de corporație, Ford nu arată deloc bine

E ciudat cum filmul te face să ții cu Ford, dar, în același timp, îl urăști cu desăvârșire. Henry Ford II, interpretat de Tracy Letts, este un șef care a preluat compania tatălui său și care, dintr-un om pasionat de mașini, a devenit un om de afaceri care conduce din birou în funcție de cifre. Până și Enzo Ferrari are o scenă în care este brutal de sincer și îi amintește lui Ford că nu-i ca tatăl lui. De fapt, prima jumătate a filmului s-ar putea numi „Ford v Ford”, pentru că lipsa de viziune și incapabilitatea de a cădea la un acord atât de simplu primează în fața succesului dorit.

Cu toate astea, Ford juniorul are un moment în care își amintește ce a însemnat compania pentru tatăl său și înțelege în sfârșit cât de rupt de realitate a fost. Nu același lucru îl poți spune despre Leo Beebe (Josh Lucas), secundul lui Ford, un tip arogant, egoist și care conduce strict după religia corporației. Este dispus să sacrifice succesul lui Miles, din simplul motiv că este prea „necioplit” pentru ideea lui de pilot Ford.

Imaginea și aparența sunt mai importante decât performanța în sine.

Dacă deții o mașină Ford, s-ar putea să o privești de acum cu alți ochi, dar, sfatul meu, e să nu o iei personal, pentru că, în realitate, Leo Beebe nu a fost un tip chiar atât de groaznic. Sigur, acest mic detaliu nu strică cu nimic calitatea filmului și tot rămâne unul dintre cele mai bune filme ale anului 2019.

Cert e că Ford v Ferrari este un film potrivit atât pentru cei pasionați de mașini, cât și pentru cei care nu cunosc o boabă despre domeniu. Povestea este atât de bine spusă, încât efectiv te absoarbe și te face și-ți pese de această bucată de istorie.