Cum îți schimbi numele pe Instagram și ID-ul după care ești căutat

Spre deosebire de alte rețele de socializare, pe Instagram ai un nivel sporit de libertate când vine vorba de schimbarea numelui pe care îl folosești și al ID-ul. Chiar și așa, poate nu știi cum îți schimbi numele de utilizator pe a doua cea mai mare rețea de socializare.

Popularitatea Instagram a explodat în ultimii ani și tot mai mulți utilizatori migrează de la Facebook către Instagram, chiar dacă amândouă sunt companii deținute de Mark Zuckerberg. WhatsApp are aceeași soartă.

Pe Instagram ai două elemente de identificare la fel de importante, numele cu care te prezinți online, care poate să fie cel din buletin sau nu și numele de utilizator sau ID-ul. De cele mai multe ori, ID-ul este mai important, pentru că aceea este referința după care ești găsit pe internet. În cazul capturii de mai jos cu profilul meu, ID-ul sau numele de utilizator este @puiu3000, iar numele este Puiu Alexandru.

Deși poți să-ți schimbi fără probleme numele de utilizator pe Instagram, trebuie să ai în vedere câteva particularități sau limitări. Nu poate să depășească 30 de caractere, trebuie să fie unic (să nu-l folosească alt utilizator de Instagram) și să nu conțină alte caractere în afară de litere, numere, puncte și underscore (_).

Pentru a-ți schimba numele pe care îl folosești pe Instagram sau numele de utilizator, deschide aplicația de mobil și fă un tap în colțul din dreapta jos pe profilul tău. În noua fereastră, optează pentru Edit Profile sau Editează Profilul, în funcția de limba pe care o ai definită la telefon.

Imediat, te vei confrunta cu un fereastră precum cea de mai sus. Apasă pe Nume pentru a tasta un alt nume sub care vrei să fii recunoscut pe Instagram. Confirmă-l printr-un tap în dreapta sus pe Done sau Gata. Pentru a-ți schimba numele de utilizator sau ID-ul, fă un tap pe ID-ul existent, în cazul de mai sus puiu3000, tastează noul nume de utilizator pe care ți-l dorești și confirmă modificarea printr-un tap pe Done în dreapta sus sau Gata.