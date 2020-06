Cum dezinstalezi cea mai nouă variantă de Windows 10 și revii la versiunea anterioară

Windows 10 ar putea fi considerat cel mai bun sistem de operare ieșit din grădina Microsoft. Din păcate, cea mai recentă actualizare majoră l-a pus pe butuci pentru mulți utilizatori. Ca urmare, ar fi bine să știi cum poți dezinstala ultimul update.

Un număr mare de utilizatori de Windows s-au plâns în ultimele săptămâni în legătură cu stabilitatea celui mai recent update major de Windows 10, May 2020. În teorie, a trecut printr-o serie de teste înainte să fie distribuit la scară largă, dar se pare că tot nu au fost suficiente. În consecință, Microsoft a decis să întrerupă distribuirea sa până vor fi remediate toate problemele.

Dacă l-ai instalat însă deja, este foarte important să ai în vedere un detaliu foarte important. Deși îl poți dezinstala cu ușurință, ai un timp foarte limitat pentru a face asta. În procesul de instalare al actualizării, se crează o copie de siguranță a întregului sistem de operare. Pentru a face economie de spațiu însă, acel backup este șters automat după 10 zile. Cu alte cuvinte, ai doar 10 zile la dispoziție pentru a-ți atinge scopul.

În același timp, dacă ai o obsesie din a rula utilitarul Disk Cleanup pentru a face curățenie pe sistem, există o șansă semnificativă să fi șters copia de siguranță care face posibilă restaurarea sistemului la versiunea anterioară de Windows 10. Din fericire, nu este greu să-ți dai seama dacă mai ai cum să-ți remediezi problema sau este prea târziu.

Pentru a dezinstala o versiune majoră de Windows 10, ca să revii la varianta anterioară, trebuie să faci click pe Start și să intri în Settings. Eventual, fă click pe Start, tastează Settings și accesează primul rezultat. În noua fereastră, deschide secțiunea Update & Security și fă un click pe a treia opțiune din stânga, Recovery. În dreapta, la fel ca în captura de ecran de mai sus, fă un click pe Get started în dreptul secțiunii Go back to the previous version of Windows 10 (Du-te înapoi la versiunea anterioară de Windows 10).

Urmează pașii afișați pe ecran și confirmă repornirea sistemului pentru finalizarea procesului. În funcție de configurația ta hardware, poate dura între 15 și 45 de minute. Dacă nu ai acea opțiune în Settings, la fel ca în imaginea de mai sus, este imposibil să revii la versiunea anterioară de Windows 10.