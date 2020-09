Cum au reușit elevii să fenteze sistemele automate care le corectează examenele

Având în vedere contextul pandemic actual, ne-am îndreptat într-o măsură mai mare către tehnologie, online și sisteme de inteligență artificială, în mai multe domenii. Acest lucru a fost necesar, pentru a evita contactul fizic pe cât posibil. Însă tehnologia, cu toate că este benefică, ne poate da și bătăi de cap uneori.

Școlile s-au închis peste tot în lume, elevii și studenții fiind nevoiți să învețe online și să-și susțină examenele pe platformele virtuale. O întâmplare în care tehnologia nu a fost atât de eficientă este cazul lui Lazare, un elev care trebuia să susțină un examen pe platforma de învățare virtuală Edgenuity.

El a luat doar 50 din 100 de puncte la acel test care a fost verificat de un sistem de corectare bazat pe inteligența artificială. La început, Dana Simmons, mama copilului, a încercat să-și consoleze fiul. „Unii profesori notează foarte dur în realitate”, a spus Simmons, care este ea însăși profesor de istorie. Apoi, Lazare a precizat că și-a primit nota la mai puțin de o secundă după ce și-a prezentat răspunsurile. Simmons a știut atunci că un profesor nu ar fi putut citi și corecta răspunsul într-o secundă – fiul ei era notat printr-un algoritm.

Mama elevului s-a uitat la răspunsurile corecte, pe care Edgenuity le-a dezvăluit la sfârșit. Ea a presupus că AI-ul Edgenuity căuta anumite cuvinte cheie pe care se așteaptă să le vadă în răspunsurile elevilor și nu să corecteze efectiv lucrarea. Și au decis să supună algoritmul la un test.

My kid started Jr. High last week. He couldn’t stop talking about how much he loved his History teacher.

This afternoon we found him in tears, overcome by stress and self-doubt. His grade for his first short answer homework: 50/100.

…It was graded by an @EdgenuityInc algorithm.

— Dana Simmons (@DanaJSimmons) September 1, 2020