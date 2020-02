Cum au renunțat marile orașe la mașini pentru biciclete: ce nu o să vezi în București

Tot mai multe orașe europene au renunțat la mașini în favoarea bicicletelor și a transportului în comun. Modelul aceste tranziții vine cu beneficii numeroase, dar e puțin probabil să-l vedem implementat în București sau alte orașe din România.

Lăsând la o parte gradul semnificativ de poluare derivat din aglomerarea cu mașini a bulevardelor din București, Brașov, Cluj, Timișoara și nu numai, traficul agresiv vine cu probleme mari. Oamenii sunt mai nervoși ca niciodată, ajung mai târziu ca niciodată la birou sau pleacă semnificativ mai devreme de acasă. Tensiunea din trafic este la un nivel record și, nu de puține ori, se reflectă în certuri, accidente și agresivitate.

Soluția ar consta într-un transport în comun bine pus la punct, în condiții civilizate, dar și încurajarea mersului pe biciclete, prin piste dedicate. Mersul cu mașina personală trebuie descurajat într-o manieră realistă, cu alternative decente.

O implementare foarte bună a tranziției de la mașini la biciclete și transport în comun se poate vedea în Haga, unul dintre cele mai importante orașe din Olanda. Și acolo există ambuteiaje, din acest motiv, este de trei ori mai rapid să circuli cu bicicleta. În același timp însă, o mare parte din centrul orașului a fost închisă pentru mașini.

„Solutiile pentru trafic sunt investitii in transportul public, in piste de biciclete. Trebuie sa le dai oamenilor alternative ca sa renunte la masini. In Haga, oamenii merg cu masina 7,5 km, o distanta pe care o poti parcurge usor cu bicicleta, bicicleta electrica sau un autobuz. Fiecare persoana din Haga se gandeste ce metoda de transport sa foloseasca: sa mearga pe jos, cu bicicleta sau sa mearga cu masina impreuna cu vecini”, spune Robert van Asten, primarul orașului Haga.

Nici măcar ideea de a merge cu taxiul nu le surâde olandezilor, pentru că acest sistem li se pare scump. Cel mai bine este cu bicicleta. Primarul orașului are trei biciclete și nicio mașină. În cazul unui concediu, timp de 2-3 săptămâni, închiriază o mașină. El este de părere că numărul bicicletelor este mai mare decât cel al oamenilor în orașul pe care conduce.

În final, Haga are 150 de km de piste de biciclete, comparativ cu Bucurestiul care nu a trecut nici macar de 10 km. Probleme cu poluarea există și acolo, dar majoritatea vine dinspre portul Rotterdam, unul dintre cele mai mari din Europa și mai puțin dinspre mașinile care circulă în oraș.