Cum au loc alegerile locale în vremuri de pandemie: platforma care vine cu un kit de siguranță

Anul 2020 trebuia să fie, teoretic, unul cu două runde de alegeri. Cele locale se vor organiza pe 27 septembrie, dar despre cele parlamentare nu se știe, deocamdată, nimic. Iar scrutinul local se va organiza, evident, după alte reguli, impuse de criza sanitară.

Politicienii au insistat ca alegerile locale să fie, totuși, organizate pe 27 septembrie, deși pandemia din România nu dă semne că poate fi ținută sub control, ba din contră. România înregistrează de ceva vreme, aproape zilnic, peste 1.000 de cazuri de infectări noi. În aceste condiții, luna septembrie vine cu mai multe provocări pentru autorități.

Pe de-o parte, e vorba de redeschiderea școlilor. Mai spre sfârșitul lunii, pe 27 septembrie mai exact, sunt programate și alegerile locale. În acest context, organizația neguvernamentală Geeks for Democracy a pregătit un kit de siguranță pentru toți observatorii independenți din secții.

Totul se găsește pe platforma FiecareVot.ro.

Între altele, susțin reprezentanții ONG-ului, toți observatorii independenți trebuie să poarte vizieră, mască, mănuși, dezinfectant și să țină cont de instrucțiuni clare privind măsurile de protecție.

Observatorii independenți se pot înscrie în cele 18.000 de secții de votare din toată țara. Peste 4000 de observatori au fost acreditați pe platforma FiecareVot.ro pentru monitorizarea procesului electoral din 2016 până acum, însă anul acesta organizatorii se tem că pandemia va duce la o scădere a numărului celor care aleg să vegheze voluntar la bunul mers al votării.

”2020 este un an atipic din cauza noului coronavirus. Ultimul lucru de dorit pentru români ar fi ca pandemia să le influențeze viața nu doar până la eliminarea riscurilor de sănătate, ci în următorii patru ani, cât durează mandatul aleșilor locali. Trebuie să ne asigurăm că acest exercițiu fundamental pentru democrație – votul – rămâne relevant și în vremea Covid-19, prin prezență semnificativă a cetățenilor la urne și a observatorilor independenți în secții. De aceea, am pregătit un kit de siguranță pentru cei care se înscriu: vizieră, mască, mănuși, dezinfectant și instrucțiuni clare privind măsurile de protecție”, explică din partea organizatorilor Raluca Paraschiv, Geeks for Democracy.