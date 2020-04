Cum arată noile emoticoane de la Facebook și Messenger și care e rolul noilor „reacții”

Pandemia de coronavirus e o problemă uriașă la nivel mondial, iar Facebook nu avea cum să o treacă cu vederea. Așa că a venit cu noi emoticoane inclusiv pentru Messenger.

Noul tip de virus, descoperit în China și răspândit rapid pe aproape întreg mapamondul, a modificat multe comportamente de consum și i-a făcut pe oameni să petreacă și mai mult timp pe rețelele de socializare. Așa că giganți digitali precum Facebook nu aveau cum să treacă cu vederea acest lucru.

Mark Zuckerberg a venit cu noi reacții, sub forma unor emoticoane care să transmită cele trăite acum de omenire.

În traducere în limba română, noile reacții înseamnă ”îmi pasă” și ”grijă”. E vorba de o față galbenă îngrijorată care ține în brațe o inimă roșie, dar și de o formă de inimă de culoare mov. Facebook susține că aceste noi emoticoane vor fi disponibile pentru toți cei peste două miliarde de utilizatori din întreaga lume în această perioadă.

Noile reacții sunt și pentru aplicația Messenger.

We’re launching new Care reactions on @facebookapp and @Messenger as a way for people to share their support with one another during this unprecedented time.

We hope these reactions give people additional ways to show their support during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/HunGyK8KQw

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020