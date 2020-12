De ce ar putea crește amenzile de circulație din cauza blocajului politic

Au trecut 10 zile de la alegerile parlamentare, dar România e într-un blocaj politic din cauza faptului că politicieni precum Dan Barna și Ludovic Orban caută să-și negocieze funcțiile. Prima rundă de consultări cu președintele Klaus Iohannis n-a dus la niciun rezultat concret.

Sunt cinci partide care au intrat în noul Legislativ în urma votului exprimat pe 6 decembrie, dar partea grea abia acum urmează. PNL și-ar dori să formeze noul Guvern alături de USR-PLUS și de UDMR, în timp ce partidul câștigător, PSD, a venit cu propria propunere de premier. Numai că prima rundă de negocieri cu președintele Iohannis n-a dus la niciun rezultat.

Mai mult, blocajul politic e cauzat și de faptul că Dan Barna și Ludovic Orban și-ar fi dorit ambii șefia Camerei Deputaților și nu e loc de amândoi pe același scaun.

În tot acest timp, însă, românii de rând pierd. În lipsa unui Guvern cu puteri depline, amenzile de circulație vor fi mai mari. De cealaltă parte, indemnizațiile demnitarilor cresc și la fel se întâmplă și cu pensiile speciale ale primarilor, scrie Digi24.

Cine pierde cât timp politicienii se ceartă pe funcții

Începând de la 1 ianuarie 2021, amenzile e circulație pot crește cu 60%. Motivul e simplu: punctul de amendă e acum plafonat la 145 de lei – măsură decisă în urmă cu câțiva ani și prelungită anual de atunci. E raportat, practic, la momentul în care salariul minim era de 1450 de lei.

Dacă Guvernul nu ia nicio decizie referitoare la punctul de amendă, atunci el va crește automat. O astfel de decizie se ia prin Ordonanță de Urgență, ceea ce Guvernul actual nu poate face, pentru că nu are puteri depline.

Iată și un calcul simplu: acum, amenda maximă pe care o poate primi un șofer e de 2.900 de lei, adică 20 de puncte-amendă. Dacă nu va fi decisă o nouă plafonare, cuantumul maxim pe care îl poate plăti un conducător auto care a încălcat Codul Rutier se ridică la peste 4.400 de lei. Sunt, însă, și economiști care cred că punctul de amendă n-ar mai trebui menținut la acest nivel.

„Ar trebui să crească odată cu majorarea salariului de la an la an. Din motive populiste, aș zice eu, a fost menținut punctul de amendă constant în ultimii trei ani și acum dacă i s-ar da drumul, ar însemna o creștere a amenzilor în general între 40 și 60%. Dar este normal ca acest lucru să se întâmple având în vedere că amenzile trebuie cumva legate de veniturile pe care le au românii”, spune economistul Dragoș Cabat.

Mai mult, în lipsa unor ordonanțe de urgență, pe care actual Guvern nu le poate emite, vor crește și indemnizațiile demnitarilor și a funcțiilor asimilate demnitarilor, printre care președintele și patriarhul – plafonate la început de an. Adică intră în plată și pensiile speciale ale primarilor, suspendate la începutul acestui an, iar bugetarii vor primi bani în plus pentru norma de hrană.