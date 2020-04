Cum ar putea ajuta bicicletele marile orașe să revină la o viață normală după pandemie

Marile orașe europene și nu numai se pregătesc să-și reia activitățile normale după perioadele de stare de urgență impuse de Guverne. Iar bicicletele ar putea juca un rol esențial.

Din luna mai, țările europene afectate de pandemia de coronavirus se gândesc să revină la normal. Restricțiile impuse în ultimele aproximativ două luni se vor ridica treptat, dar asta nu înseamnă că nu trebuie respectată în continuare distanțarea socială.

E cel mai important sfat pe care insistă toți specialiștii și care trebuie respectat, pe cât posibil, de fiecare în parte.

În acest context, locurile aglomerate trebuie evitate, masca e obligatorie în spațiile închise (măsură anunțată și-n România), iar redeschiderea spațiilor comerciale mari trebuie să se facă doar în momentul în care autoritățile simt că pericolul a trecut. În acest context, e foarte important modul în care ne deplasăm îndată ce ar trebui să ne reluăm rutina zilnică.

Iar bicicletele pot juca un rol esențial.

Pe măsură ce statele euroepene se pregătesc să iasă din carantină și din izolare, autoritățile cred că cel mai bun mijloc de transport ar fi bicicleta. Vremea o permite, urmează luni călduroase, iar, în acest fel, sunt evitate spațiile aglomerate precum autobuzele, tramvaiele și metroul.

Paris și Milano se orientează deja către vehiculele pe două roți ca mijloc eficient de transport. În acest fel, răspândirea virusului ar putea fi ținută mai bine sub control. În Franța, spre exemplu, ministrul Ecologiei a cerut unei asociații care promovează acest tip de transport să pună umărul pentru amenajarea unor piste temporare. Măsura a fost deja implementată în Berlin, acolo unde au fost create piste de biciclete temporare pentru a încuraja păstrarea distanței sociale.

Și Milano intenționează să deschidă mai multe străzi doar pentru bicicliști și pietoni.

E o idee care ar putea fi adaptată și-n București, oraș în care cei care merg cu bicicleta se plâng frecvent că lipses pistele de biciclete. Printre primele orașe europene care au facilitat mersul cu bicicleta la standarde mai mult decât decente se numără Haga. Acolo există, într-adevăr ambuteiaje, dar din acest motiv, este de trei ori mai rapid să circuli cu bicicleta. În același timp însă, o mare parte din centrul orașului a fost închisă pentru mașini.

„Solutiile pentru trafic sunt investitii in transportul public, in piste de biciclete. Trebuie sa le dai oamenilor alternative ca sa renunte la masini. In Haga, oamenii merg cu masina 7,5 km, o distanta pe care o poti parcurge usor cu bicicleta, bicicleta electrica sau un autobuz. Fiecare persoana din Haga se gandeste ce metoda de transport sa foloseasca: sa mearga pe jos, cu bicicleta sau sa mearga cu masina impreuna cu vecini”, spunea Robert van Asten, primarul orașului Haga.