Cum a ratat Dacia soluția salvatoare pe cea mai mare piață din Europa

Dacia, ca alți producători auto, are probleme în perioada asta. Dar putea să salveze o parte din vânzări, dacă lansa un pic mai devreme un model electric.

Ultimii doi ani au fost cruciali pentru dezvoltarea mașinilor electrice pe măsură ce mai multe orașe din Europa au vrut să reducă poluarea. Dacia putea avea un loc bun în această piață, dar a întârziat lansarea unui model potrivit. Acesta va veni în 2021, dar ratează un moment important în Germania.

Germania va oferi mai mulți bani pentru cei care trece de la mașini vechi la electrice. Totuși, nu va susține decât mașinile electrice și electrificate. Astfel, Dacia va fi afectată din plin, fiind printre puținele mărci care nu au nici măcar o mașină hibrid în ofertă, după cum notează profit.ro.

Ministrul german de Finanțe a spus că scopul acestor subvenții este să sprijine transformarea societății în viitor. Astfel, cu bani de la stat, forțează adopția mai rapidă a mașinilor care poluează mai puțin sau deloc.

De ce putea profita Dacia de bonusul din Germania?

Ccumpărătorii de mașini electrice cu prețul de cel mult 40.000 de euro vor fi eligibile pentru o primă de 9.000 de euro. Guvernul german oferă 6.000 de euro, iar restul producătorul auto. Anterior, subvențiile pe care Germania le acorda la achiziția de mașini complet electrice era de numai 3.000 de euro.

În cazul mașinilor mai scumpe, între 40.000 de euro și 65.000 de euro, primele de la stat vor varia, proprițional cu prețul de listă. Bugetul pentru aceste subvenții va ajunge la aproximativ 2,2 miliarde euro.

În acest context, Dacia are o altă problemă în Germania. A înregistrat o scădere foarte mare în acest an și nu are nicio motorizare hibridă cu încărcare, pentru a beneficia de oricare din subvențiile date de guvern, dar nu are nici măcar un motor cu emisii sub 95 g/km, astfel că taxele pe care le vor plăti de anul viitor proprietarii de mașini Dacia vor crește.

În aceste condiții, este de așteptat ca evoluția mărcii românești să fie puternic afectată pe cea mai mare pață din Europa.

Prima dată când s-a discutat despre mașina electrică de la Dacia, s-a presupus că modelul Renault K-ZE va fi cel adaptat. Asta era în urmă cu aproape doi ani. Diverși șefi Renault au negat că ar fi vorba de așa ceva, dar în martie 2020 a fost confirmat demersul: K-ZE devine Dacia Spring, cu un preț de sub 20.000 de euro în Europa și lansare abia în 2021.

Independent de Germania, Dacia putea profita și în România. Pprogramul Rabla Plus e deja la fel ca ce face Germania acum. Doar că modelul Spring încă nu-i pe piață ca să profiți în 2020 de prima de aproape 10.000 de euro acordată în România.