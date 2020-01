Cum a dat Tesla peste cap planurile producătorilor auto din China

Tesla e un nume mare în industria auto de electrice și tocmai ce s-a extins și-n China. A primit aprobare din partea Guvernului de la Beijing, dar planurile lui Elon Musk îi pun pe gânduri pe producătorii auto locali.

Tesla a livrat recent primele sale mașini Model 3 fabricate în uzina din Shanghai. Au fost 15 la început, care au ajuns chiar la angajații fabricii, dar ulterior a început livrarea și către clienții de pe cea mai mare piață auto din lume. Planurile lui Elon Musk sunt ambițioase, iar producătorii auto din China știu asta.

Și se află acum în fața unei mari dileme. Pentru că strategia Tesla, una extrem de bine închegată și cu bătaie lungă, le-ar putea da peste cap afacerile. Deocamdată, întrebarea e una simplă: se țin de planul de a miza în continuare pe mașini electrice și de a crește producția sau le pun puțin pe hold pentru a vedea cum reacționează piața?

O analiză Financial Times arată că venirea Tesla în China n-a rămas neobservată, ba dimpotrivă.

Cum se raportează alți producători la venirea Tesla în China

E o perioadă în care toți marii producători fac tranziția spre electrice. Evident că și cei chinezi se află printre primii care au urmat acest trend. S-au investit miliarde de dolari în noile tehnologii, în speranța că investițiile vor fi cândva amortizate. Numai că drumul până acolo nu e așa de lin pe cât pare la prima vedere.

Tesla dispune deja de un nume în această industrie și și-a format un sistem care să-i asigure succesul pe piața electricelor. Are multe subsidiare în zona bateriilor integrate în mașinile electrice și planuri mari de a ocupa străzile cu modelele sale. Piața auto din China s-a contractat, pentru prima dată în ultimele trei decenii, în 2018.

2019 a fost, de asemenea, al doilea an de scădere a vânzărilor. În aceste condiții, unii analiști cred că fabrica deschisă de Tesla în Shanghai, prima căreia Guvernul i-a permis să-și desfășoare activitatea fără să intre într-un parteneriat cu o companie locală, schimbă jocurile și destabilizează competiția. Cu alte cuvinte, venirea Tesla pune presiune pe producătorii auto locali să ofere modele extrem de performante.

Sigur, e în avantajul consumatorilor. Dar, până acolo, giganții auto din China se gândesc și la miliardele pe care le-au investit de-a lungul timpului și care s-ar putea dovedi acum banii aruncați pe fereastră. Pentru că mediul concurențial ar putea fi dominat puternic de compania lui Elon Musk.

Chinezii nu-și permit să stea degeaba

Până la venirea Tesla în China, atitudinea chinezilor era de tipul wait and see – adică așteaptă și vezi ce se întâmplă. Nimeni nu-și permitea să facă vreo mișcare radicală și aștepta să vadă cum se comportă rivalii. Acum, e mai greu să mizezi pe această strategie. Pentru că Elon Musk e deja acolo și are mulți ani de experiență în domeniu.

Și Tesla plusează. Musk a anunțat recent că, pe lângă Model 3, va aduce în fabrica din Shanghai și SUV-ul Model Y. O bătaie de cap în plus pentru constructorii locali. E adevărat că se pot dovedi pariuri riscante, dar americanii nu se dau bătuți așa de repede. Este, totuși, cea mai mare piață auto din lume, iar dacă lucrurile nu merg bine în China, atunci sunt mari șanse să nu meargă bine nici în altă parte.

Musk merge pe ideea că pariurile trebuie să fie făcute numai la masa bogaților.

Cum stau alți producători

Pe piața din China activează și alți constructori mari ai lumii, însă, spre deosebire de Tesla, ei au fost forțați să accepte parteneriate cu companii locale. Mare parte dintre aceste sunt cu participație 50:50. Volkswagen colaborează cu chinezii de la JAC Group, deși, în paralel, își dezvoltă și gama de electrice ID, care vor fi vândute în toată lumea, inclusiv în China.

Alte parteneriate au întâmpinat dificultăți din cauza reglementărilor extrem de dure din domeniu. Le-a fost greu să obțină diverse certificate și aprobări din partea autorităților. Printre cei care se confruntă cu aceste probleme se numără americanii de la Ford, care colaborează cu chinezii de la Zoyte. Planurile lor inițiale, anunțate încă din 2017, sunt deocamdată amânate pentru că n-au obținut licențele necesare.

Și germanii de la BMW, care au parteneriat cu Great Wall Motors, așteaptă anumite aprobări. De acestea depinde lansarea producției de serie a noii generații de modele Mini electrice, producție ce ar urma să înceapă abia în 2022.

China și-a propus ca un sfert dintre vehiculele vândute până în 2025 să fie electrice. Producătorii sunt presați să grăbească ritmul.

Dar planurile lor, care păreau bine puse la punct, sunt date acum peste cap de Tesla. Compania lui Elon Musk e un factor destabilizator și e acum în atenția tuturor. Clienții pot alege brandul (cum e cazul Tesla) sau modelele mai ieftine (dezvoltate de alți constructori care activează în parteneriat cu chinezii).

Un lucru e clar, însă. E clar că viitorul industriei e reprezentat de electrice și autonome. Din acest punct de vedere, linia pe care s-a plecat e clară și ea nu trebuie abandonată. Altfel, investițiile s-au dovedit a fi în zadar.

Și nimănui nu-i convine să pună lacătul pe ușă după ce a investit masiv.