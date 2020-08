Cum a ajuns Audi în cel mai stupid scandal al momentului. Totul a pornit de la o poză

Audi a publicat o poză pe Twitter. Și de-acolo s-a dezlănțuit un scandal imens. Producătorul a revenit asupra acesteia.

Reacțiile contrariate ale publicului larg s-au îndreptat către cea mai recentă reclamă lansată de Audi. Noul model Audi RS 4 a fost promovat prin utilizarea unei reclame care expunea o fetiță care ține o banană în mână, în apropierea vehiculului destinat familiilor.

Criticile au adresat problema poziționării deosebit de periculoase a fetiței. În fața mașinii, sprijinită de aceasta, nu este deloc vizibilă pentru șofer. Astfel, imaginea a fost caracterizată ca fiind amenințătoare. Viața fetiței ar putea fi în pericol dacă la volan ar fi un șofer.

Alții au menționat că imaginea este sugestivă din punct de vedere sexual, deoarece atât bananele, cât și mașinile sunt simboluri utilizate pentru a ilustra plăcerile masculine.

„Vă cerem scuze pentru această imagine insensibilă și vă asigurăm că nu va mai fi folosită în viitor.”

Audi într-o postare pe Twitter

Audi s-a trezit în fața internetului

Mulți dintre cei care au văzut reclama se arată sceptici să creadă că aceasta a fost publicată accidental. Indiciile analizate de aceștia formează un mesaj clar: imaginea fetiței cu o banană în mână este complet greșită.

Cu toate acestea, Mark Kreuzer, inginer și blogger, a scris într-un tweet că pentru el mesajul este unul singur: Audi este o mașină de familie. Acesta mai declara că el vede simbolurile din imagine asociate cu sloganul campaniei – Lets your heart beat faster, in every aspect. „Așa cum fiica ta îți face inima să bată mai tare, și Audi RS4 o face. Și ambele sunt senzații grozave”, a adăugat acesta.

În mai, Volkswagen, deținător Audi, a fost implicat într-un conflict similar pe social media. Reclama pentru care a fost criticat gigantul producător de autovehicule arăta imaginea unui bărbat de culoare. Acestea era dus de niște mâini albe de femeie și apoi aruncat în defavoarea unui Volkswagen Golf galben. Acuzațiile de rasism nu au întârziat să apară.