Cea mai profitabilă industrie pe timp de pandemie: cine câștigă din statul în casă

În timp ce oamenii petrec perioade îndelungate în casă din cauza pandemiei de coronavirus, se pare că fac mai multe investiții în alte activități. Din acest motiv, unele companii o duc mai bine ca niciodată.

Gamerii au ajuns să cheltuiască mai mult pe jocuri video în 2020 decât au făcut în ultimul deceniu. Nu mai puțin de 1,2 miliarde de dolari au fost cheltuiți pe acest subiect doar în luna iunie și doar în SUA. În contextul în care vorbim de un trend global, este clar că numărul celor care toacă bani pe acest subiect în această perioadă este mai mare ca niciodată.

Conform unui nou studiu publicat de NPD pentru piața din SUA, banii investiții în jocuri video de orice fel, pe orice platformă, a ajuns la 1,2 miliarde de dolari luna trecută, în iunie. Ca referință, această valoare nu a mai fost atât de mare din iunie 2009 și se reflectă într-o creștere de 26% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În mod previzibil, luna iunie este doar un exemplu, o parte dintre-un trend mult mai amplu. Față de anul trecut, cheltuielile pe hardware, software, accesorii și carduri preplătite din domeniul gamingului a ajuns la 6,6 miliarde de dolari, doar în SUA. Această cifră se tradauce printr-o creștere de 19% față de aceeași perioadă din 2019, pe vremea când nu aveam parte de pandemie. În același timp, este cea mai mare valoare înregistrată din 2010 și până în prezent. Cu alte cuvinte, 2020 are mari șanse să intre în istorie ca fiind cel mai productiv an pentru gaming din ultimul deceniu.

A ajutat la acest detaliu și lansarea unora dintre cele mai bune jocuri din ultima perioadă, The Last of Us: Part II, Animal Crossing: New Horizons și Call of Duty: Modern Warfare.