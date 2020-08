Creatorii No Man’s Sky au făcut un joc ”la sentiment”: de ce e special The Last Campfire, disponibil acum

Cei de la Hello Games au făcut valuri la nivel global odată cu lansarea No Man’s Sky în urmă cu câțiva ani. De atunci, titlul cu pricina a primit o serie stufoasă de actualizări, dar creatorii săi au lucrat și la The Last Campfire.

Hello Games nu este un studio de dezvoltare foarte mare. Nici măcar nu are o istorie de lungă durată în spate. Chiar și așa, este format dintr-o echipă de oameni pasionați care vor să creeze experiențe memorabile, iar aici intră în ecuație The Last Campfire.

Noul joc al dezvoltatorului s-a lansat pe 27 august pentru PC, console și iOS. Cei care vor să-l joace însă pe iPhone sau iPad, trebuie să se aboneze la Apple Arcade, serviciul gigantului din Cupertino care îți oferă acces nelimitat la o colecție stufoasă de jocuri cu actualizări gratuite și fără microtranzacții. Prețul în România pentru Apple Arcade este de 25 lei pe lună, după 30 de zile de acces gratuit.

Revenind însă la The Last Campfire, pe PC îl poți instala doar prin intermediul Epic Games Store. În fază incipientă, jocul a fost dezvăluit în 2018. De atunci, s-a transformat într-un univers fantastic destul de elaborat, narat de o entitate care îți dă sentimentul că joci într-un film.

Mai multe detalii despre lumea fantastică din The Last Campfire (Ultimul foc de tabără), a oferit co-fondatorul Hello Games. ”Este un joc despre pierdere, speranță și empatie. Joci rolul lui Ember, un suflet pierdut într-o lume fermecătoare dar întunecată. În călătoria ta de a găsi alții ca tine, unii și-au pierdut calea și au devenit deznădăjduiți.”, atrage atenția Sean Murray.

În practică, este un joc despre explorare și soluționat puzzle-uri, cu mențiunea că, uneori, ar putea fi supărător de dificil. Cu toate acestea, dacă ți se pare că devine obositor, există și un mod de explorare, pentru momentele în care vrei doar să fii surprins de modul înconjurător, fără un scop anume.