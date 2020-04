Coronavirus în Germania, cea mai mică mortalitate: cum s-au diferențiat nemții de restul planetei

Încă de acum câteva săptămâni, a devenit evident că nemții fac mai multe lucruri bune când vine vorba de administrarea pandemiei în Germania. Cei de la New York Times au publicat o analiză pe acest subiect.

Numărul cazurilor de coronavirus confirmate în Germania, la momentul redactării acestui material, este de 100.123. Cu toate acestea, au înregistrat doar 1584 de decese, o rată cu mult sub media globală și, cu siguranță, sub majoritatea țărilor dezvoltate. La doar 1,5% mortalitate, țări precum Franța, Italia, Spania sau SUA se uită cu invidie la germani. Ca referință, în Franța vorbim de aproximativ 9% mortalitate, în timp ce Spania are aproape 10%, iar Italia 11%.

Pentru a atinge această performanță, măsurile nemților nu sunt neapărat secrete. Mai degrabă, sunt lucruri evidente. În Germania, se respectă autoritatea guvernului Angela Merkel, se testează masiv oameni, iar sistemul medical este foarte bine pus la punct.

O măsură unică a nemților constă în așa numitele taxiuri corona, mașini cu medici în costume de protecție care se deplasează pe străzile orașului Heidelberg, de exemplu, pentru a verifica starea pacienților aflați în izolare și carantină la domiciliu. Fac o serie de analize la fața locului și, dacă este cazul, recomandă internarea.

Potrivit experţilor, răspunsul constă într-o combinaţie de distorsiuni statistice şi diferenţe reale referitoare la modul în care Germania combate epidemia. Vârsta medie a persoanelor infectate este mai mică în Germania decât în alte ţări. Mulţi dintre primii pacienţi au luat virusul din staţiunile de schi din Austria şi Italia, fiind persoane relativ tinere şi sănătoase. „A început ca o epidemie a schiorilor”, explică profesorul Krausslich.

Statistica din Germania este alimentată de testarea extinsă a persoanelor. Foarte mulți oameni fără simptome sunt testați sau cu simptome ușoare. Astfel, crește numărul îmbolnăvirilor, dar nu și al deceselor. În plus, nemții stau foarte bine la numărul de locuri de la terapie intensivă.

„În Germania avem atât de puţine decese în acest moment comparativ cu numărul persoanelor infectate pentru că sunt efectuate extrem de multe diagnosticări în laborator”, explică dr. Christian Drosten, şeful secţiei de Virologie de la Spitalul Universitar Charité din Berlin.

„Dacă avem un diagnostic în fază incipientă şi poţi trata pacientul de la început, spre exemplu prin cuplarea la un aparat de ventilaţie artificială înainte de a i se deteriora starea, şansele desu pravieţuire sunt mult mai mari”, subliniază profesorul Krausslich.

Nemții au un sistem medical atât de bine pus la punct, încât au ajuns să accepte bolnavid de Covid-19 din Italia, Spania și Franța. „Avem o capacitate atât de mare încât acum acceptăm pacienţi din Italia, Spania şi Franţa. Suntem foarte puternici la capitolul terapie intensivă”, afirmă Susanne Herold, specialist în pneumologie.

„Poate că cea mai mare forţă pe care o avem în Germania este procesul decizional raţional la cel mai înalt nivel de guvernare şi încrederea de care Guvernul se bucură în rândul populaţiei”, subliniază profesorul Krausslich. În final, este vorba despre o putere economică impresionantă și de bani folosiți într-o manieră inteligentă, fără infracționalitate la cel mai înalt nivel al guvernului. Dacă vrei să privește aceste informații cu alți ochi, în cazul în care locuiești în Germania, ai face o mare greșeală să revii în țară în această perioadă.