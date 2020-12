Competiția prin care românii pot schimba medicina prin tehnologie

Johnson & Johnson România, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD) prin Centrul de Inovație și e-Health și Asociația Societatea Studenților la Medicină din București, anunță organizarea celei de-a patra ediții a Hackathon4Health.

Pentru al patrulea an consecutiv, partenerii strategici ai proiectului sunt Ambasada Statelor Unite ale Americii în România şi Camera de Comerţ Americană în România (AmCham Romania).

Evenimentul va avea loc în perioada 11-13 decembrie, în format digital, și va aduce laolaltă experți în domeniul sănătății, reprezentanți ai autorităților, furnizorilor de servicii medicale și spitalicești, mediul academic și business, studenți la facultatea de medicină și la alte facultăți de interes, specialiști în domeniul tehnic și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți pentru a dezvolta pe parcursul celor două zile, soluții digitale inovatoare menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții în România şi dezvoltarea ecosistemului de digitalizare în sănătate la nivel național.

Printre temele propuse participanților pentru această ediție putem enumera prevenţia şi tratamentul pacienţilor în specializările oncologie, hematologie, imunologie și scleroză multiplă, sănătatea mintală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii, dispozitive medicale ale viitorului, managementul și urmărirea pacientului de la diagnostic și tratament în timpul și după pandemia Covid-19.

Evenimentul inițiat de Johnson& Johnson România este implementat anul acesta în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD) prin Centrul de Inovație și eHealth, cu care compania Johnson & Johnson România a semnat recent un parteneriat în domeniul e-Health, și Asociația Societatea Studenților în Medicina din București.

„Să aibă șansa să lucreze la un proiect cu impact real în sănătate și să beneficieze de consilierea și ghidajul profesionist al unor specialiști atât în domeniul medical, cât și în domeniul tehnologic – consider că sunt avantaje extraordinare pentru un student la medicină și, în plus, vor contribui semnificativ la dezvoltarea lor viitoare ca profesioniști și ca actori importanți în sectorul de sănătate. Felicit și susțin acest demers al companiei Johnson & Johnson România cu atât mai mult cu cât, anul acesta, am resimțit din plin nevoia digitalizării în sănătate și educație ca doi piloni importanți pentru funcționarea societății”, apreciază Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, Prof. Dr. Viorel Jinga.