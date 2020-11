Oamenii de știință au reușit să omoare celulele canceroase cu o editare ADN inovatoare

Oamenii de știință israelieni tocmai au făcut o descoperire majoră în cercetarea cancerului, spunând că au eliminat cu succes celulele canceroase la șoareci datorită tehnologiei câștigătoare a Premiului Nobel.

Sistemul de editare genetică CRISPR Cas-9 permite experților să facă modificări clare ale ADN-ului, prin laser.

Jennifer Doudna și Emmanuelle Charpentier au câștigat Premiul Nobel pentru Chimie pentru descoperirile lor incredibile din acest an.

Și acum, datorită sistemului lor, oamenii de știință ai Universității din Tel Aviv au reușit să trateze cancerul la animale, conform profesorului Dan Peer a cărui lucrare a fost făcută publică în revista Science Advances.

Peer, care este șeful Laboratorului de Nanomedicină de Precizie de la Universitate, a spus că procesul este o „chimioterapie mai elegantă” și a asigurat Times of Israel că „nu există efecte secundare”. „Credem că o celulă canceroasă tratată în acest mod nu va deveni niciodată activă din nou”, a spus Peer.

Omul de știință a mai spus că procedura poate elimina o tumoare în doar trei sesiuni. „Această tehnologie poate tăia fizic ADN-ul și înlătura celulele canceroase, iar aceste celule nu vor supraviețui”, explică acesta.

Peer speră că metoda revoluționară va înlocui în curând chimioterapia – despre care se știe că are efecte secundare dăunătoare pentru pacienți. De asemenea, Peer și echipa sa intenționează acum să creeze un tratament pentru toate tipurile de cancer la om în aproximativ doi ani.

My @i24NEWS_EN interview with Professor Dan Peer, head of the Laboratory of precision nanomedicine @peer_lab at Tel Aviv university, about some fascinating progress being made in the search for a cure for cancer, and how it all ties in with Coronavirus. Take a look! pic.twitter.com/waqx2PFewK

— Alec Pollard (@AlecHaimPollard) November 21, 2020