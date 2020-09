Companiile europene care concurează cu Tesla și au șanse să câștige

Companiile de tehnologie europene precum Rimac, Skeleton Technologies și Einride rivalizează cu Tesla și sunt aproape de a câștiga. Europa produce mașini mai rapide și baterii mai bune decât Tesla.

În timp ce Europa nu are un singur echivalent Tesla, ci mai multe companii care fac părți din ceea ce face Tesla, în multe cazuri Europa se descurcă mai bine.

Lipsite de influența mass-media a imperiului lui Musk, acestea sunt mai puțin cunoscute, dar există companii precum Rimac care fac roadster-uri electrice mai rapide, companii precum Skeleton Technologies care produc ultracondensatoare mai puternice și Einride care produce camioane electrice cu conducere automată, informează sifted.eu.

Mașinile europene, mai rapide decât Tesla

Rimac (Croația)

Roadster-ul Tesla este considerat cea mai rapidă mașină din lume. Potrivit companiei, poate ajunge de la 0 la 100 km/h în doar 1,9 secunde și are o viteză maximă de peste 400 km/h.

Rimac din Croația ar putea să doboare recordul Tesla. Vehiculul electric C-Two poate accelera de la 0 la 100 km/h în 1,85 secunde și o viteză maximă de 570 km/h.

Deocamdată însă, C-Two de la Rimac nu este în producție. Potențialii clienți vor trebui să aștepte până în 2021 pentru a primi livrarea și este posibil să existe un număr foarte limitat de vehicule, ceea ce înseamnă că este mai probabil să poți obține un Roadster decât un C-Two.

Piëch (Elveția)

Piëch are sediul în Elveția, dar are rădăcini adânci în Germania și se leagă de Volkswagen. Compania a fost fondată de Toni Piëch, fiul fostului președinte al Volkswagen Ferdinand Piëch. A început să se bazeze pe istoria germană a ingineriei de top, combinată cu motoare electrice și a devenit “brandul de mobilitate electrică de lux”.

Modelul complet electric al companiei, Mark Zero, programat pentru comercializare în 2022, poate ajunge la 100 km/h în 3,2 s, își încarcă 80% din baterie în 4 minute și 40 de secunde și se mândrește cu o autonomie de 500 km cu o singură încărcare.

Piëch nu intenționează să investească în propria producție și se bazează în schimb pe o rețea de parteneri pentru producție, producători de automobile cu fabrici, ansambluri și lanțuri de aprovizionare deja înființate.

Nikola (cu sediul în SUA, cu legături în Germania și Italia)

Nikola este la egalitate cu Tesla în ceea ce privește camioanele electrice. Compania are sediul în SUA, dar are o conexiune europeană mare.

Germanul Robert Bosch și italianul Iveco, producătorul de camioane susținut de familia Agnelli, dețin fiecare 6% din Nikola și au contribuit la construirea părților importante ale camioanelor companiei.

Inginerii Bosch au lucrat la motorul electric, bateria și celula de combustibil cu hidrogen, în timp ce camioanele în sine sunt construite într-o fabrică Iveco din Germania.

Peste 200 de angajați Bosch au fost implicați în construirea unor părți importante ale camioanelor Nikola, inclusiv motorul electric pentru ax, unitatea de control a vehiculului, bateria și celula de combustibil cu hidrogen.

Programul Tesla pentru camioane cu remorci, supranumit Tesla Semi, a fost respins de o grămadă de ori și se așteaptă ca primele unități să fie livrate cândva în 2021.

Einride (Suedia)

Camioanele Einride din Stockholm nu sunt destinate consumatorilor, ci industriei logistice. Compania a început să se concentreze pe dezvoltarea de camioane cu conducere automată care să transporte mărfurile complet autonom sau controlate de la distanță. Recent, a recunoscut că tranziția către autonomie deplină poate dura ceva timp, deci construiește și camioane care să aibă spațiu pentru șoferii umani.

Cu toate acestea, camioanele vor fi complet electrice. Einride a semnat recent un acord pentru furnizarea de camioane grupului german de supermarketuri Lidl, susținând ambiția Lidl de a-și face lanțul de aprovizionare fără emisii.

Printre alți producători europeni de camioane electrice se numără:

Volta Trucks (Suedia), care a lansat recent un camion electric de 16 tone construit special pentru a putea parcurge până la 200 km cu o singură încărcare, Tevva (Marea Britanie) și E-Trucks Europe (Olanda).

Concurenții Gigafactory Tesla din Europa

Musk a numit Gigafactory “mașina care construiește mașini”, unde este fabricat tot ce are nevoie Tesla, în special un număr mare de baterii litiu-ion pentru vehiculele sale. Tesla are trei astfel de fabrici în funcțiune până acum, în Nevada, New York și Shanghai, cu o fabrică lângă Berlin așteptată să fie finalizată anul viitor.

NorthVolt (Suedia)

Una dintre cele mai mari start-up-uri de baterii din Europa a fost inițiată de un fost angajat al Tesla, Peter Carlsson, care era șeful global al aprovizionării companiei, colaborând îndeaproape cu Musk pentru lansarea Modelului S.

Un alt absolvent al Tesla, Paolo Cerruti, l-a ajutat să lanseze NorthVolt, care construiește o fabrică gigantică de baterii în nordul Suediei, cu scopul de a produce capacitate de 32GW anual, odată ce va fi complet funcțională.

Compania a strâns anul trecut 1 miliard de dolari de la investitori conduși de Volkswagen și Goldman Sachs.

Carlsson spune că, deși China și SUA au fost în frunte până acum când vine vorba de producerea bateriilor necesare mașinilor electrice, Europa are acum oportunitatea de a ajunge din urmă.

Verkor (Franța)

Start-up-ul a dezvăluit planuri ambițioase de a furniza până la 50GW de capacitate de producție a bateriei. Producția în prima gigafabrică Verkor este programată să înceapă în 2023 cu o capacitate de 16 GW.

Susținut de industria franceză Schneider Electric, grupul imobiliar IDEC și Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) al UE, Verkor caută în prezent terenuri pentru a înființa o gigafabrică în Franța. Investiția inițială în proiect este de aproximativ 1,6 miliarde de euro.

Nu este singurul proiect francez de acest gen. Gigantul energetic Total și producătorul auto PSA au înființat împreună Automotive Cells Company, care urmărește, de asemenea, să înceapă livrările în 2023. Prima fază a proiectului implică o investiție de 200 milioane de euro și o fabrică pilot construită în jurul unei instalații existente în Nersac, Franța, deținută de Saft, brațul de producție a bateriei Total.

Europa are și încărcare rapidă

Europa dezvoltă, de asemenea, tehnologii avansate care ar putea crește semnificativ viteza de încărcare a vehiculelor electrice. Încărcarea unei mașini electrice într-un punct de încărcare public poate dura până la câteva ore – chiar și într-o stație Tesla Supercharger va dura cel puțin o jumătate de oră.

Ulracondensatoarele, care descarcă energie mult mai repede decât bateriile, au fost văzute ca o parte potențială a soluției. Tesla a cumpărat compania de ultracondensatoare Maxwell Technologies pentru 218 milioane de dolari în 2019, în speranța de a îmbunătăți bateriile utilizate în mașinile sale.

Experții în baterii au speculat că Musk ar putea căuta să aplice unele dintre tehnologiile utilizate în ultracondensatoarele Maxwell pentru a îmbunătăți costul, performanța și durata de viață a bateriilor sale litiu-ion.

Skeleton Technologies (Estonia)

Un concurent european, Estonian Skeleton Technologies, ar putea fi deja aproape de acest lucru. Compania dezvoltă SuperBattery, o baterie inovatoare de grafen cu o durată de încărcare de 15 secunde și capacitatea de a fi reîncărcată de sute de mii de ori.

Compania a încheiat un parteneriat cu Institutul de Tehnologie Karlsruhe pentru a finaliza dezvoltarea bateriei. Dacă acest lucru va avea succes, ar elimina cele trei probleme principale ale proprietarului de mașini electrice: încărcarea lentă, degradarea bateriei în timp și autonomia limitată.

Directorul executiv al Skeleton Technologies, Taavi Madiberk, spune că tehnologia va “arunca la gunoi soluțiile de încărcare existente”. El observă că, spre deosebire de Tesla, care încearcă să facă totul singur, în Europa cheia progreselor în materie de stocare a energiei va fi o colaborare între companii.