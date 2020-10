Codul sursă al Windows XP, ”scăpat” pe internet: acum aflăm de unde s-a inspirat Microsoft

Din prisma numărului de utilizatori, Windows XP a fost cel mai popular sistem de operare al Microsoft, iar codul sursă al sistemului de operare dezvăluie o parte importantă din istoria sa.

Cea mai importantă și secretă parte a unei aplicații, joc sau sistem de operare este codul sursă. Liniile de cod din spate pot dezvălui toate vulnerabilitățile unui program și pot permite unui programator să-i aducă modificări importante. În același timp, un hacker poate folosi codul sursă în scopuri malițioase.

Mai ales când vine vorba de un sistem de operare, un cod sursă scăpat pe internet deschide ușile către atacuri în masă. Riscul este însă semnificativ mai mic atunci când vorbim de un sistem de operare foarte vechi, precum Windows XP. Ca referință, Microsoft a încetat oferirea de actualizări generale pentru acel sistem de operare în 2014.

În urmă cu câteva zile, pe o pagină a faimosului forum 4chan, un utilizator a postat codul sursă pentru Windows XP Service Pack 1, Windows 200 și Windows Server 2003. S-a mai vehiculat în trecut că acestea circulă pe internet, dar este prima oară când au devenit disponibile pentru marea masă a internauților. Informația a fost confirmată atât de Bleeping Computer, câd și de ZDNet.

Cel mai interesant este codul sursă la Windows XP. Cei de la The Verge au confirmat că dezvăluie multe particularități din începuturile sistemului de operare, din vremea în care încă mai era intitulat Whistler. Cea mai interesantă particularitate este o temă care clonează interfața din macOS X. Acea temă nu a ajuns să fie livrată utilizatorilor, dar este clar că a deservit ca sursă de inspirație pentru schimbările majore vizuale pe care Microsoft a ajuns să le includă în XP, față de Windows 98 sau Windows Me.

Cei de la Microsoft investighează subiectul, dar este important de reținut că mai mulți au confirmat deja că acest cod sursă este autentic.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit

Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x

— Greg Linares (@Laughing_Mantis) September 24, 2020