Cluj, Sibiu și Brașov, orașele care au grijă de nervii și timpul cetățenilor: de ce nu e și București în top

Atunci când te gândești la nervii și timpul tău, te duci inevitabil cu gândul că ar trebui să-ți rezolvi foarte repede treburile la instituțiile statului. Se numește, în termeni oficiali, guvernare electronică, iar orașe precum Cluj, Sibiu și Brașov conduc acest top. București nu se află pe podium.

Guvernarea electronică înseamnă soluții digitale pentru locuitorii unui oraș. Cu alte cuvinte, să nu mai fie nevoie să te deplasezi la un sediu sau ghișeu pentru orice lucru minor care poate fi cumva rezolvat de la distanță. Pandemia a accelerat, e adevărat, aceste procese, dar nu la fel e peste tot.

Astfel, Cluj-Napoca, Sibiu și Brașov sunt orașele cu cele mai bune servicii de guvernare electronică oferite cetățenilor, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai.

Dintre toate orașele României care au grijă de nervii și timpul cetățenilor se remarcă unele precum Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Buzău și Oradea. E clar că nu te-ai fi așteptat la unele să fie în acest top, dar iată că ele stau foarte bine la acest capitol.

Pe scurt, autoritățile de acolo au fost în stare să ofere soluții și să vină cu servicii de guvernare electronică oferite cetățenilor. Bucureștiul nu intră nici măcar în top 10, deși acolo se califică doar Sectorul 3, potrivit studiului universității clujene.

La nivelul tuturor orașelor țării, top 10 este completat de Câmpulung Moldovenesc, Timișoara, București Sector 3, Otopeni și Baia Mare, după cum vezi mai jos:

După ce se încheie lista cu primele 10 locuri, București urmează abia pe locul 11 la nivel național, Sectorul 6 – pe locul 17, sectorul 2 – pe locul 26, toate cu un scor de peste 60 din scorul maxim de 100 de puncte, conform evaluării UBB. Sectoarele bucureștene 4 și 5 nu intră în top 50 național, iar sectorul 5 are un scor sub 50%.

Specialiștii UBB au explicat și cum au realizat acest studiu.

„(…) am creat un index de evaluare a serviciilor online (în principal servicii front-office) oferite cetățenilor și companiilor. Cu instrumentul nou creat am evaluat paginile de wb oficiale ale orașelor și municipiilor din România. Indexul are 47 de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere în nota finală: Ergonomie (15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participare și implicarea cetățenilor (20%), Securitatea și protecția datelor personale (15%). Punctajul maxim care putea fi obținut este de 100. Scorurile prezentate trebuie înțelese doar ca o fotografie de moment, care poate fi influențată de factori trecători (de pildă, o serie de orașe sunt în proces de actualizare a site-urilor, ceea ce face ca, în momentul evaluării, o parte din servicii să nu fie disponibile). De asemenea, au fost punctate doar serviciile funcționale în momentul vizitării de către evaluatori a site-ului”