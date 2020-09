Clipul devenit viral pe TikTok din cel mai greșit motiv. Rețeaua vrea să-l dea jos

TikTok încearcă să oprească difuzarea unui videoclip care arată un bărbat care se sinucide prin împușcare.

Clipul începe cu imaginea unui bărbat cu barbă cenușie care stă în fața biroului său, potrivit The Verge. Natura aparent inofensivă a începutului videoclipului și apariția acestuia în feedul TikTok For You, conținut care apare în mod automat, în funcție de interesele unei persoane, a dus la expunerea accidentală a clipului. TikTok a încercat să oprească circulația videoclipului interzicând conturile persoanelor care încearcă să îl reîncarce de mai multe ori.

Potrivit Fundației Americane pentru Prevenirea Suicidului (AFSP), aproximativ 45.000 de americani mor din cauza suicidului în fiecare an

„Sistemele noastre au detectat și semnalat automat aceste clipuri pentru încălcarea politicilor noastre împotriva conținutului care afișează, laudă, glorifică sau promovează sinuciderea”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

„Interzicem conturile care încearcă în mod repetat să încarce clipuri și apreciem membrii comunității noastre care au raportat conținutul și i-au avertizat pe alții împotriva vizionării, angajării sau partajării unor astfel de videoclipuri pe orice platformă, din respect pentru persoana respectivă și familia lui”, a adăugat acesta.

Aceste tipuri de videoclipuri au apărut în trecut și pe alte platforme de socializare, inclusiv pe Facebook, Instagram și Reddit. Deoarece videoclipurile TikTok sunt afișate într-un flux principal – cunoscut sub numele de For You Page – pe care utilizatorii o parcurg, poate fi mai greu să eviți acest tip de filmare.

Acest lucru ar putea explica de ce comunitatea TikTok încearcă să fie mai vigilentă în avertizarea celorlalți despre imaginile din videoclip. Au început să apară și avertismente pe Instagram unde circulă clipuri ale videoclipului. Pe site-uri precum Twitter, părinții au vorbit despre copiii și adolescenții lor care dau de acest clip și impactul pe care l-a avut asupra lor.

Acest episod evidențiază o slăbiciune semnificativă a algoritmului TikTok. În timp ce toate rețelele de socializare au avut, într-o oarecare măsură, probleme la moderarea platformelor lor, motorul de recomandare TikTok face dificilă pentru companie să împiedice răspândirea conținutului de genul acesta. Comunitatea TikTok a încercat să se protejeze împărtășind avertismente de conținut și spunându-le adepților să evite videoclipul dacă apare în feedul TikTok. Oamenii au distribuit, de asemenea, videoclipul pe Twitter și Instagram, după ce a fost transmis inițial pe Facebook Live.